19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比41.9％増の720億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.8％増の465億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ アセアン好配当ＥＴＮ <2043> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> など41銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.81％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> が3.57％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.15％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は5.02％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> は3.18％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は3.01％安と大幅に下落している。



日経平均株価が528円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金245億1300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均299億800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が58億4100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が57億7200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が43億7200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億1100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が13億9600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

