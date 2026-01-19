¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û»ûÅÄ¿´¤Î¤Ò¤é¤á¤¥ì¥·¥Ô¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÇÍ¾¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÆù¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×
ÆÚ¤Î¤«¤é¤¢¤²
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡ËÆÚ¤â¤âÆù¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¡§400g¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸3¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡§¾®¤µ¤¸2¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë]¡§¾®¤µ¤¸2¼ò¡§Âç¤µ¤¸1¤È1/2¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡§Âç¤µ¤¸2ÊÒ·ªÊ´¡§Å¬ÎÌ¥µ¥é¥ÀÌý¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1ÆÚ¤â¤âÆù¤ò¸ü¤µ2cm¤Î°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡£2¥Ý¥êÂÞ¤Ë¡¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¼ò¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¡¢·Ú¤¯Ùæ¤ß¹þ¤ó¤Ç10Ê¬¤Û¤ÉÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿²¤«¤»¤ë¡£3¢¤Î½Áµ¤¤ò¤è¤¯ÀÚ¤ê¡¢ÊÒ·ªÊ´¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¿¤é¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¡Ê170¡î¡Ë¤Ç5¡Á6Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
·ÜÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¥«¥ì¡¼¥¹¡¼¥×
µí¤¦¤É¤ó¥á¥·
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡ËÎäÅà¤¦¤É¤ó¡§1¶ÌÎäÅà¤´ÈÓ¡§150gµíÇöÀÚ¤êÆù¡§80gÄ¹¤Í¤®¡§1ËÜ¤Ë¤ó¤¸¤ó¡§1ËÜ¤Ë¤é¡§1Â«ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡§Âç¤µ¤¸2¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡§Âç¤µ¤¸1¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1/2¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1±ö¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1ÎäÅà¤¦¤É¤ó¡¦ÎäÅà¤´¤Ï¤ó¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç²òÅà¤¹¤ë¡£2¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊÄ¹¤Í¤®¡§1cmÉý¤ÎÎØÀÚ¤ê¡¿¤Ë¤ó¤¸¤ó¡§¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¡¿¤Ë¤é¡§4cmÉý¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡¿¤¦¤É¤ó¡§¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ë3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¡¢µíÇöÀÚ¤êÆù¡¦Ä¹¤Í¤®¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¤Ë¤é¤òßÖ¤á¤ë¡£4Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤É¤ó¡¦¤´¤Ï¤ó¤ò¤¤¤ì¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¡¢±ö¡¦ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£