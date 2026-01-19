HOTEL THE MITSUI KYOTOは、「いちご＆チョコレートアフタヌーンティー」を1月30日から3月15日まで提供する。

いちごは京都産いちごを使用する。スイーツは、店内のオーブンで焼き上げプラリネチョコレートソースをまとわせたカカオのマドレーヌ、いちごのタルトレット、いちごのムース、カカオとコーヒーのヴェリーヌ、テリーヌショコラなど7種。セイボリーは、カカオトルティーヤ モレ ポブラーノ、白身魚のムース いちごのヴェール、小海老といちごのサラダ仕立て、カカオ香るミートパイなどいちごやカカオ、季節の素材を織り交ぜた6種をそろえた。プレミアムオプションとして、仕上げに自身でチョコレートソースをかけるいちごのパフェとオリジナルモクテル3種をセットにしたプランも用意する。ドリンクはTWGの紅茶など20種以上をフリーフローで提供する。

場所はバー＆ラウンジ「THE GARDEN BAR」。提供時間は正午、午後0時半、2時半、3時の各2時間制。料金は7,800円、プレミアムオプションは1人9,800円。税・サービス料込。