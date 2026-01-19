「思ったほど貯金が…」31歳看護師女性、年収350万円。両親との実家暮らしでのリアルな貯金額は？
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、大阪府在住・31歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：31歳女性
職業：看護師
在住：大阪府大阪市北区
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：両親の年収不明、自分約350万円
実家の間取り：一戸建て3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：3万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：100万円程度
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
恋愛や結婚願望については「ある」、実家を出るかどうかについても「結婚が決まれば出る予定」と回答しました。
「1人で暮らすのがいやなので」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「大阪市内に実家があるので一人暮らしをする必要性を特に感じなかった。実家にいたほうがお金が自由に使えるので貯金が貯まると思った」と言います。
また、「1人で暮らすのがいやなので自分が結婚や同棲をしない限りは実家を出ることがないと思う」と続けました。
「思ったほど貯金がたまらない」両親と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「友だちや同僚と飲み会に行って帰りが遅くなった時、両親が寝ているところお風呂に入ったりすることにとても気を使う。仕事終わりの疲れてる時など、お風呂に入るタイミングも家族に合わせるため、好きに時間を使えない」と話しました。
お金に関する悩みについては、「実家暮らしでお金の悩みは正直ないが、思ったほど貯金がたまらないのでこの先、実家を出た時家賃が払えるか不安になる」と教えてくれました。
交通利便性がよく、“貯金が貯まる”という理由から、両親との実家暮らしを選択している回答者。金銭面での悩みは「ない」としながらも、思ったほどには貯金ができず、今後実家を出た時への不安をにじませました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)