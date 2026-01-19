Ž¢Èè¤ì¤¿¤«¤é¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ëŽ£¤Ï°ìÈÖÂ»¡Ä°å»Õ¤¬Ž¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤³¤³¤À¤±¤Ï²¹¤á¤ÆŽ£¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÂÎ¤ÎÉô°Ì
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ááºä¿®ºÈ¡ØÆþÍá¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢À¤³¦°ì´ÊÃ±¤Ê·ò¹¯½¬´·¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÄ¹É÷Ï¤¡×¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë
¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤á¤ËÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Î¤Ü¤»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÄ¹¤¯Æþ¤ì¤ÐÆþ¤ë¤Û¤ÉÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤ÈÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤·¤ÆÈ¯´À¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÆþÍá»þ´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤È´À¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤äÅÅ²ò¼Á¡Ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ä¥«¥ê¥¦¥à¡Ë¤¬¼º¤ï¤ì¤ÆµÞ·ã¤ËÃ¦¿å¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ì±Õ¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ì±Õ¤Î½ä¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ²¹¤â¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ÆÇ¾¤ä¿´Â¡¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆâÂ¡¤Îµ¡Ç½¤â°ì»þÅª¤Ë°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢ÆþÍá¸å¤ÎÈèÏ«´¶¤äÆ¬ÄË¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹âÎð¤ÎÊý¡¢¹â·ì°µ¤ä¿´¼À´µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Î»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹É÷Ï¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Íá¼¼¤Î¹â²¹Â¿¼¾¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£10Ê¬°Ê¾åÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö35¡Á37¡î¤Î¤Ì¤ë¤ÞÅò¡×¤Ç
»ä¤Ï¡Ö40¡î¤Ç10Ê¬´Ö¤ÎÆþÍá¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°å³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤âºÇÅ¬¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï10Ê¬´Ö¤Ç¤âÄ¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤³¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê´À¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¿¤é¡×ÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÅòÁ¥¤«¤é½Ð¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Æ¾¯¤·ÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËºÆÅÙ¿»¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÇÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡£ÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨10Ê¬Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉô²°¤ËÌá¤êµÙ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¤Ë¡¢¡Ö10Ê¬¤è¤êÄ¹¤¯Æþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢Âè2²ó¤Ç¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢35¡Á37¡î¤Î¤Ì¤ë¤¤²¹ÅÙ¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿²¤ëÁ°¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤òÀö¤¦¤Î¤Ï¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ëÁ°¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¸å¡©
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î½çÈÖ¡¢È©¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÎ¤òÀö¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¸å¡×
Åú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¸å¤ËÂÎ¤òÀö¤¦¡×¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÍýÍ³1¡¡¥´¥·¥´¥·Àö¤ï¤º¤Ë±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ë¡Û
¤Þ¤ºÅòÁ¥¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ÆÈéÉæ¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤¬³«¤¡¢Èé»é¤ä±ø¤ì¤¬¼«Á³¤ËÉâ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇÂÎ¤òÀö¤¨¤Ð¡¢¥´¥·¥´¥·¤³¤¹¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¥°¥Ã¤È¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍýÍ³2¡¡´¥Áç¤ä¤«¤æ¤ß¡¢È©¹Ó¤ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡Û
È©¤ò¶¯¤¯¤³¤¹¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ê³Ñ¼Á¡¢Èé»é¤ä¾ïºß¶Ý¤Þ¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´¥Áç¤ä¤«¤æ¤ß¡¢È©¹Ó¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Ï¡¢Àè¤Ë¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¡¢Èé»é¤ä±ø¤ì¤òÉâ¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤«¤éÂÎ¤òÀö¤¦ÊýË¡¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¹¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È±ø¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈéÉæ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³Ñ¼Á¡×¤Ç¤¹¡£³Ñ¼Á¤ÏÈéÉæ¤ÎÆâÂ¦¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼«Ê¬¤ÎÈéÉæ¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥´¥·¥´¥·¤³¤¹¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ë¤Ï¤¬¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Ë¢¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤«¡¢Ë¢Î©¤Æ¤¿ÀÐ¤±¤ó¤Ç¡¢¼ê¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂÎ¤òÀö¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤ËÈ©¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥´¥·¥´¥·¤³¤¹¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤æ¤ß¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃí°ÕÅÀ1¡¡¤«¤±Åò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¡Û
Àè¤ËÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼êÂ¤«¤é½ç¤Ë¤ªÅò¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤¬Åò²¹¤Ë´·¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÂÎ²¹¤ä·ì°µ¤ÎµÞ·ã¤Ê¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°ÕÅÀ2¡¡Á¬Åò¤ä²¹Àô¤Ç¤ÏÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¤«¤éÆþÍá¡Û
¸ø¶¦Íá¾ì¤Ç¤Ï¡¢Àè¤ËÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¤«¤éÆþÍá¤¹¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¶¯¤¯¤³¤¹¤é¤º¡¢ÀÐ¤±¤ó¤òË¢Î©¤Æ¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯±ø¤ì¤òÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÆþÍá¤ÏÌë¤¬¥Ù¥¹¥È¡¢Ä«¤ÈÃë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×
¡ÖÆþÍá¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ä«¡¢Ãë¡¢ÈÕ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤Ä¤¬°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¬¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¼õ¤±¤ë¼ÁÌä¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆþÍá¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡ÖÌë¡×¡£²¹¤«¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Ç·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤·¤Æ1Æü¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¡¢Ìë¤Ç¤¹¡£Í¼¿©¸å¡¢1»þ´ÖÄøÅÙ¤Ï¿©¸å¤Î¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ËÆþÍá¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä«¤ÎÆþÍá¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤¬µÞ·ã¤ËÍ¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢·ì°µ¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢·ì´É·Ï¤Î¼À´µ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âÎð¤ÎÊý¤ä¹â·ì°µ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ï¡¢Ìë¤ËÆþÍá¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ãë´Ö¤ÎÆþÍá¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Ï¡È³èÆ°¥â¡¼¥É¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆþÍá¤Ë¤è¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤ò¤·¤Æ´À¤ò¤«¤¤¤¿¤é¡¢Ãë´Ö¤Ç¤âÆþÍá¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£±¿Æ°Ä¾¸å¤Î¶ÚÆù¤Ï¡¢¶ÚÆùÆâ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÈèÏ«Êª¼Á¤ÎÇÓ½Ð¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î·ìÎ®¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆþÍá¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈéÉæ¼þÊÕ¤Î·ìÎ®¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ÚÆù¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÈèÏ«Êª¼Á¤ÎÇÓ½Ð¤¬ÂÚ¤ê¡¢ÈèÏ«²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢±¿Æ°¸å¤Ï30Ê¬¡Á1»þ´Ö¤Û¤ÉµÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÆþÍá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¿²¤ë90Ê¬Á°¤ÎÆþÍá¡×¤¬ºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â´À¤òÎ®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÎ®¤¹¤«¡¢38¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬ÄøÅÙ¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢38¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ëÅò¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°Ä¾¸å¤ËÆþÍá¤·¤Æ¤â¶ÚÆù¤ÎÈèÏ«²óÉü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿·ò¹¯¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÀÍÛ¤¬ÄÀ¤ó¤À¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬¤â¤Ã¤È¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿²¤ëÄ¾Á°¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¡×¡£¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÎÆþÍá¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÌ²¤ê¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·ëÏÀ¤Ï¡¢ÆþÍá¤Ï¡Ö½¢¿²¤Î90Ê¬Á°¡×¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¡¢¼«Á³¤ÊÌ²µ¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÅÙÂÎ²¹¤ò¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¡¢¾¯¤·µÞ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢Ç¾¤ÈÂÎ¤¬¡ÖÌ²¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö41¡î°Ê¾å¡×¡ÖÄ¹Åò¡×¤Ï¿çÌ²¤òÁË³²¤¹¤ë
¤³¤Î¡ÖÂÎ²¹¤Î²¼¹ß¥«¡¼¥Ö¡×¤Î¤È¤½¢¿²¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÆþÌ²¸å90Ê¬¤ÇË¬¤ì¤ë¡Ö¼Á¤Î¤è¤¤Ì²¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤òÆ³¤¯¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î90Ê¬´Ö¤Ë¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤òÂ¥¤¹À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Â¿¤¯Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î90Ê¬´Ö¤Ë¿¼¤¯Ì²¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈèÏ«²óÉü¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢µÕ¤ËÌ²¤ê¤¬Àõ¤¤¤ÈÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬ÂÚ¤ê¡¢ÍâÄ«¤ËÈè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û41¡î°Ê¾å¤ÎÇ®¤¤¤ªÅò¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤
Ç®¤¤¤ªÅò¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ³ÐÀÃ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì²¤ê¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÄ¹Åò¤ò¤·¤Ê¤¤
10Ê¬°Ê¾å¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤È¡¢¤Î¤Ü¤»¤¿¤ê¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢40¡î¤Ç10Ê¬´Ö¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êµæ¶Ë¤ÎÆþÍáË¡¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¿²¤ë¤Þ¤Ç90Ê¬¤â»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤«40¡î¤ÎÅòÁ¥¤Ë5Ê¬¤Û¤É¤ÎÃ»¤¤ÆþÍá¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤ÆÂÎ²¹¤ò¤¢¤Þ¤ê¾å¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢½¢¿²¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤Á¤ó¤È¤ªÉ÷Ï¤¢ª90Ê¬¸å¤Î½¢¿²¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÆþÍá¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿©¸å¤¹¤°¤âÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¿©¸å¤Ï¾Ã²½¤Î¤¿¤á¤Ë°ß¤Ë·ì±Õ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÆþÍá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜÍè¾Ã²½¤ËÉ¬Í×¤Ê·ì±Õ¤¬ÈéÉæ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Í¼¿©¤Î»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©¸å1»þ´Ö¤Û¤ÉµÙ¤ó¤Ç¤«¤éÆþÍá¢ª90Ê¬¤¿¤Ã¤¿¤é½¢¿²¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Ê¤é¡Ö42¡î¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
ÆþÍá¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤Ï¡¢¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ï²¹¤«¤¤¡×¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅòÁ¥¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿»¤«¤ì¤Ð¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬1¡î¾å¤¬¤ê¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¿¼ÉôÂÎ²¹¤Î¾å¾º¤Ï0.1¡Á0.2¡îÄøÅÙ¤È¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÂÎ¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²¹¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤ä½ë¤¤µ¨Àá¤Ê¤É¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆþÍá¤Î¸ú²Ì¤Ë¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤â²¹Ç®ºîÍÑ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÆÀ¤ëÊýË¡¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤Ï42¡î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ªÅò¤Ï¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¾¯¤·¹â¤á¤Î42¡î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÂÎ¤ËÆÏ¤¯º¢¤Ë¤Ï40¡Á41¡îÄøÅÙ¤È¡¢Å¬²¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤Î¤É¤³¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÅö¤Æ¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÄÌ¤ë°Ê²¼¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ªÅò¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Á´¿È¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ó¤Î¸å¤í¡¦Â¦ÌÌ
¡¦¤ï¤¤Î²¼
¡¦Â¤Î¤Ä¤±º¬
¢£¡ÖÂÅò¡×¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂÅòÊ»ÍÑ¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤Ë¤¹¤ì¤Ð´°àú¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ëÁ°¤ËÍáÁå¤Ë10cm¤Û¤É¤Î¤ªÅò¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£²¹ÅÙ¤Ï¡¢Îä¤á¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢42¡Á43¡î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤ËÂ¤ò¿»¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ÍáÁå¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¹¤ËºÂ¤ë¤Ê¤é¡¢ÀöÌÌ´ï¤Ë¤ªÅò¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÂ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÅò¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿·ì±Õ¤¬Á´¿È¤ò½ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÂÎ¤Î²¹¤Þ¤êÊý¤Ë°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥·¥ã¥ï¡¼Ã±ÆÈ¤Ç¤ÏÆÀ¤Ë¤¯¤¤²¹Ç®ºîÍÑ¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ë
¡¦ÀÐß·ÂÀ»Ô¡¢¾®ÈÖÈþÎë¡¢±üÀîÍÎ»Ê¡¢ÃæÀ¾¿®Ç·¡¢¾¾ËÜ·½»Ë¡¢Ááºä¿®ºÈ¡ÖÆþÍá¤ÎÉÑÅÙ¤ª¤è¤ÓÂÎ²¹¾å¾º¤È·ò¹¯¤È¤Î´ØÏ¢¡×
¡¦ÃÝ²ÖÈþ¹È¡¢èß±©°ê»Ò¡¢¹ãÃÓ¹§¹¨¡Ö¥Ò¥Î¥ÀºÌý¤Ë¤è¤ë¿´Íý¡¦À¸ÍýÈ¿±þ¡×
¡¦ÅÄÃæ¿®¹Ô¡¢µÜÅÄ¾»ÌÀ¡¢²¼Æ²±ò·Ã¡¢½Ð¸ý¹¸¡¢Ô¢À¸Ëþ¡¢Ááºä¿®ºÈ¡¢¸åÆ£¹¯¾´¡ÖÆþÍá¤È±¿Æ°¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¸ú²Ì¤ÎÈæ³Ó¨¡1²óÆþÍá¤È200mÁö¤Î½Û´Ä¡¢Âå¼Õ¡¢Ëö¾¿·ìÁÈÀ®¤ÎÊÑ²½¨¡¡×
Ááºä ¿®ºÈ¡Ê¤Ï¤ä¤µ¤«¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ¼ø¡¦°å»Õ¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ò¹¯³«È¯ºâÃÄ²¹Àô°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹
²¹ÀôÎÅË¡ÀìÌç°å¡¢Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¡£ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦·ò¹¯²Ê³ØÉô¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÃæ±û²¹Àô¸¦µæ½êÍý»ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁ¬ÅòÊ¸²½¶¨²ñÍý»ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²¹Àôµ¤¸õÊªÍý°å³Ø²ñÍý»ö¡¢ÆüËÜÆþÍá¶¨²ñÍý»ö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØºÇ¹â¤ÎÆþÍáË¡¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Û¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£´Ä¶¾Ê¤Î¡Ö¿·¡¦Åò¼£¸ú²ÌÂ¬ÄêÄ´ºº¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÄ´ºº¤Î¸¦µæÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÊÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ¼ø¡¦°å»Õ¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ò¹¯³«È¯ºâÃÄ²¹Àô°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹ Ááºä ¿®ºÈ¡Ë