＜大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館

【映像】注目を集めた安青錦ファンのTシャツ

一月場所の中日、土俵外の客席に現れたある力士の熱心なファンのお手製と思われるTシャツに注目が集まる一幕があった。その気合の入った応援スタイルに、解説の元横綱やベテラン実況アナウンサーが驚きの声を上げると、ファンからも「ガチ勢ｗ」「自作か」と多くの反響が寄せられた。

注目を集めたのは、今場所大きな期待を背負う大関・安青錦（安治川）と関脇・霧島（音羽山）の取組直前。客席には、安青錦の名前が入ったうちわを手に、力士の名前にちなんだ鮮やかな「青色」のTシャツを着用したファンの姿が捉えられた。胸元に「GO！ AONISHIKI」と記された、お手製と思われるその応援コーディネートに放送席が即座に反応した。

解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏が「このTシャツは何ですか？」と驚きの声を上げると、ゲストの女子100mハードル元日本記録保持者・寺田明日香も「あ、素敵ですね！『GO！ AONISHIKI』」とデザインを読み上げ、「作られたんですかね。青で」と感心した様子。これを受け、元NHKの相撲実況でおなじみの藤井康生アナウンサーは「おそらくそうでしょうね。市販されているものではないと思います」と推測。さらに「最近うちわを持った応援はかなり多いですが、ただ、Tシャツまで揃えているというのは。それだけ安青錦、今のお客様に相当期待されています」と、新大関の人気ぶりに驚嘆の声を上げた。

この「青」一色に染まった熱心なファンの姿に、ABEMAの視聴者も「良いなこのTシャツ」「自作か」「手作り」「青w」「ガチ勢w」といったコメントで盛り上がった。

期待を背負って土俵に上がった安青錦だったが、取組は霧島に寄り倒され、今場所2敗目（6勝）を喫した。一方、勝った霧島は白星を重ねて7勝1敗。惜しくも敗れた安青錦だが、ファンの手作りTシャツに象徴される熱烈な後押しを受け、場所後半戦でのさらなる躍進が期待される。（ABEMA／大相撲チャンネル）