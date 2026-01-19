＜速報＞首位とは5打差 松山英樹は2つ伸ばしてハーフターン
＜ソニー・オープン・イン・ハワイ 最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦の最終ラウンドが進行中。松山英樹が首位と5打差でハーフターンした。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
首位とは6打差でスタートした松山は、3番から3連続バーディを披露。6番でボギーが来たが、スコアを2つ伸ばし、トータル8アンダーで折り返した。平田憲聖はトータル7アンダーの21位タイ、金谷拓実はトータル6アンダーの28位タイでそれぞれプレーしている。米澤蓮はトータル6アンダーでホールアウト。金子駆大はトータル3オーバーの73位で競技を終えている。トータル13アンダーで単独首位にデービス・ライリー（米国）。2打差2位タイにダニエル・バーガー、パトリック・ロジャース、クリストファー・ゴッタラップ、ケビン・ロイ（それぞれ米国）が並んでいる。今大会の賞金総額は910万ドル（約14億3969万円）。優勝者には163万8000ドル（約2億5918万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子ソニー・オープン 最終日のリーダーボード
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否 全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
メジャーリーガーとのラウンドも刺激に 菅楓華がプロ3年目へ“ハタチの誓い”「大人の第一歩」
馬場咲希が豪華振り袖を披露 はたちの集いに出席「夢に向かって進み続けます」
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
首位とは6打差でスタートした松山は、3番から3連続バーディを披露。6番でボギーが来たが、スコアを2つ伸ばし、トータル8アンダーで折り返した。平田憲聖はトータル7アンダーの21位タイ、金谷拓実はトータル6アンダーの28位タイでそれぞれプレーしている。米澤蓮はトータル6アンダーでホールアウト。金子駆大はトータル3オーバーの73位で競技を終えている。トータル13アンダーで単独首位にデービス・ライリー（米国）。2打差2位タイにダニエル・バーガー、パトリック・ロジャース、クリストファー・ゴッタラップ、ケビン・ロイ（それぞれ米国）が並んでいる。今大会の賞金総額は910万ドル（約14億3969万円）。優勝者には163万8000ドル（約2億5918万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子ソニー・オープン 最終日のリーダーボード
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否 全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
メジャーリーガーとのラウンドも刺激に 菅楓華がプロ3年目へ“ハタチの誓い”「大人の第一歩」
馬場咲希が豪華振り袖を披露 はたちの集いに出席「夢に向かって進み続けます」