高速鉄道が脱線した現場に派遣された救急隊＝18日、スペイン・コルドバ近郊/@eleanorinthesky/Handout/Reuters

（CNN）スペイン南部コルドバ近郊で18日、高速列車が脱線し、少なくとも20人が死亡したほか、73人が負傷した。アンダルシア州政府の緊急当局が明らかにした。

アンダルシア州政府の保健相は地元メディアに対し、死亡者数は「20人を超えるとみられる」と述べた。状況は複雑で、最終的な人数はさらに増える可能性があるという。負傷者は6カ所の医療機関で手当てを受けている。

州政府などによると、事故はマラガ発マドリード行きの高速列車が駅の進入部で脱線し、隣接する線路にはみ出したことで発生した。隣接する線路を走行していたマドリード発ウエルバ行きの別の列車と衝突し、2本目の列車も脱線したという。鉄道インフラ管理機構（ADIF）が明らかにした。

列車の運行会社によれば、最初に脱線した高速鉄道には約300人が乗車していた。

運行会社は事故について遺憾の意を表明し、緊急対応手順を発動して当局と連携し、事態の収拾にあたっていると明らかにした。

ADIFによると、マドリードとアンダルシアを結ぶ高速鉄道は運休しており、セビリア―マドリード線の列車は出発地に引き返している。

アンダルシア州政府は、列車事故を受け、市民保護計画の緊急段階を発動したとSNSで発表した。