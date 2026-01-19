今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月19日（月）〜1月25日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月19日（月）〜1月25日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、出かける機会が増えてアクティブになる時期です。行った先で面白い体験ができるかも。話のネタなども増えて、自分らしく表現できることでしょう。あなたに興味・関心がある人も増えそう。恋愛面は、モテを実感できるタイミング。過去に親しくしていた相手と再び縁ができる場合も。新たな恋が始まりそう。
★ワンポイントアドバイス★
交友関係を疎かにしないようにしましょう。所属しているコミュニティなどがあれば、ときには差し入れするのもアリ。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は、出かける機会が増えてアクティブになる時期です。行った先で面白い体験ができるかも。話のネタなども増えて、自分らしく表現できることでしょう。あなたに興味・関心がある人も増えそう。恋愛面は、モテを実感できるタイミング。過去に親しくしていた相手と再び縁ができる場合も。新たな恋が始まりそう。
交友関係を疎かにしないようにしましょう。所属しているコミュニティなどがあれば、ときには差し入れするのもアリ。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/