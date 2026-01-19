朝日新聞の前政治部長の林尚行氏が19日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。自民党が次期衆院選対応に関し、派閥裏金事件に関係した議員の比例代表への重複立候補を認める方向で調整に入ったことに言及した。

石破政権下での前回2024年衆院選では、世論の批判を踏まえて裏金議員を非公認としたり、公認しても比例重複を認めなかったりしたが、一転させる。党幹部は「前回の対応は党内で分断を生んだ。今回は平等に扱いたい」と説明。別の幹部は「前回でみそぎが済んだ」と語っている。

自民からは裏金事件に関係した議員ら36人の衆院選立候補が見込まれている。24年衆院選では、裏金事件に関係した旧安倍派や旧二階派所属だった46人が出馬し、28人が落選した。萩生田光一幹事長代行ら一部は非公認となり、厳しい戦いを強いられた。

林氏は「自民党は終わった話にしたいんですよね。2回の選挙でも負けてますし。それで勝ち残ってきた人たちに関していえば、これはもういいでしょうというのが本音のところだと思いますが、ただやはり国民の皆さんは必ずしもこの裏金問題について、きちんと決着したとは考えていないので、そういう意味では選挙の度に問われていくというのは間違いないんですね」と言い、「今回みたいに公明票が、これまで自民党に乗っていた状況から変わっていくとなると、接戦区で結構厳しいなあという人が多いんですよね。そうなると最後の最後にこの裏金問題が一押しになって接戦区で負けるというケースが出てくると、高市政権そのものに対するマイナスダメージということになると思います」と自身の見方を述べた。