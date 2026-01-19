峯岸みなみが「『空回りおばさん』みたいになってないかな」と芸能界での本音の悩みをさらけ出し、涙目になる場面があった。

【映像】涙目で悩みを明かす峯岸みなみ

『チャンスの時間』は、クセ強めの疑問や若手芸人同士の対決など今後のスターを発掘するABEMAオリジナルバラエティー。MCは千鳥。

この日は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスをして、その間にたばこを何本吸うのか検証する企画「千鳥大悟の人間性検証ドッキリ」が開催。相談を持ち掛けるゲストには、峯岸みなみが登場した。

喫煙所で大悟に「愛知県で子育てしてて、久しぶりにバラエティー番組に出ると、自分が一番（沢山）仕事してた時と雰囲気が違うな」「つい自虐したり頑張りすぎちゃって…」と不安を打ち明けた峯岸。さらに「若い子たちからすると『空回りおばさん』みたいになってないかなと怖くて」「自分に需要や居場所がないのではないか」と言い、涙を堪える姿も。

大悟は「わしは言い訳してる奴は頑張ってると思うよ。頑張ってない奴は言い訳もしない。でも言い訳してるって事は納得できていないことがある。もがいてる証拠」「そんな深く考えるなってことよ」と持論で励ました。峯岸は大悟の言葉に感動した様子だった。