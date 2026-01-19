ドジャース、マックス・マンシー内野手が１８日（日本時間１９日）、自身のインスタグラムに新規投稿。生まれたばかりの第３子を抱っこする様子を公開した。

１３日にマンシー夫妻のもとへ舞い降りた第３子となる次女。ケリーさんは「あっという間に、１０ヶ月の血と汗と涙、高低、疲労、すべてが消えていく♥」とつづった。ソファに座って小さな赤ちゃんを抱っこするマンシーの表情は完全にとろけており、夫妻での３ショットからは幸せがにじんでいる。

米ファンも「とっても幸せそうに見える」「おめでとう」「きっと大家族のように感じるよ」と祝福した。長女のソフィちゃん、長男のワイアットくんもドジャースファンに認知されており「完璧な家族だね」と称する声もあった。

マンシーは昨年の米国開幕戦で妻のケリーさんがデカデカとプリントされたＴシャツを着て球場入りするなど愛妻家としてもしられる。今オフはドジャースと１０００万ドル（約１５億３０００万円）で契約を延長。３６歳シーズンで目指すワールドシリーズ３連覇へ、持ち前のパワーと類いまれな選球眼で貢献する。