秋田地方気象台は「風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を19日午前6時22分に発表しました。



沿岸では雪を伴った西よりの強い風が吹き、しけるでしょう。



20日は、風雪や高波に注意・警戒してください。



また、秋田県では21日からは、大雪に注意・警戒してください。



＜概況＞

低気圧が日本海にあって、東へ進んでいます。



この低気圧は発達しながら20日は千島近海へ進み、日本付近は次第に冬型の気圧配置となるでしょう。





21日からは強い冬型の気圧配置となり、25日頃まで続く見込みです。このため沿岸では、雪を伴った西よりの風が強まり、しける見込みです。気圧の傾きが予想よりも大きくなった場合は、警報級の西よりの風や高波となる可能性があります。また、県内では大雪となる所があるでしょう。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。＜風の予想＞20日に予想される最大瞬間風速は沿岸で30メートル、内陸で25メートルです。＜波の予想＞20日に予想される波の高さは5メートルです。＜雪の予想＞20日午前6時から21日午前6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、沿岸の山沿いで40センチ、沿岸の平野部で20センチ、内陸の山沿いで50センチ、内陸の平野部で30センチです。その後、21日午前6時から22日午前6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、沿岸の山沿いで40センチ、沿岸の平野部で30センチ、内陸の山沿いで50センチ、内陸の平野部で30センチ、その後も降雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。＜防災事項＞沿岸では20日未明から昼過ぎにかけて、雪を伴った西よりの強い風による交通障害や建物への被害に注意・警戒し、20日昼前から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。県内では、21日からは大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒し、なだれや、低温による路面凍結や水道管の凍結に注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。