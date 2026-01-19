ÆÈÎ©L¤¬Ä©¤à¡ÖÄ¹¤¤²ó¤òÅê¤²¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¡×¡¡USPBL¡¢µåÂ®»ê¾å¼çµÁ¤Ë°ìÀÐ¡Ö»ýÂ³À¤È²ÔÆ¯À¤â¡¢É¾²Á»ØÉ¸¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦USPBL¤¬¡¢»î¹ç¤ÇÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤ò°éÀ®¡¦Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎMLB¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë°éÀ®¡¢µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£5²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤Ð½½Ê¬¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤è¤êÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤ëµß±ç¿Ø¤¬¼¡¡¹¤ÈÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤ÇUSPBL¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ëÇ½ÎÏ¤À¡£USPBL¤ÎÌîµåÀïÎ¬¡¦°éÀ®ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¡¼¥ì¥ó¥À¥Õ»á¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ê¡¼¤ä¥¯¥ê¥Õ¡¦¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢Ìîµå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ê¡¼¤È¥ê¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀºÅÙ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¡¼¥ê¡¼¤ÏÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï90¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó144.8¥¥í¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë01Ç¯¤«¤é14Ç¯Ï¢Â³¤Ç200¥¤¥Ë¥ó¥°Åêµå¤òµÏ¿¡£518»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç3283²ó1/3¤òÅê¤²¡¢214¾¡160ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.81¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤òÉð´ï¤Ë¡¢07Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¡¢09Ç¯¤Ë´°Á´»î¹ç¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¤ÏÂ®µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬92¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó148.0¥¥í¡Ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢8ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó200¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅêµå¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡Ê¸½¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ÄÌ»»328»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç2156²ó2/3¤òÅê¤²¡¢143¾¡91ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.52¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡µåÂ®¤òºÇ½Å»ë¤¹¤ë¸½Âå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤È¤â¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¹¤é¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£µåÂ®¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê¼¹Ãå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÌîµå³¦¤Î´ÇÈÄ¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯Åê¼êÆ±»Î¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ï¡¢º£¤äÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢USPBL¤Î»î¤ß¤À¡£
¡¡USPBL¤Ï²è°ìÅª¤Êµå¿ôÀ©¸Â¤«¤éÅê¼ê¤ò²òÊü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢100µå¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£110µå¡¢120µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥ª¡¼¥ì¥ó¥À¥Õ»á¤Ï¸À¤¦¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ì¡¼¥È¤ä²óÉüÂ®ÅÙ¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÈÆ±Åù¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¡£À©µåÎÏ¤ÈµåÂ®¤ò°Ý»ý¤Ç¤¡¢ËèµåÁ´ÎÏ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤äÅÐÈÄ´Ö¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë²óÉü¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¡¡¡Ö»ýÂ³À¤È²ÔÆ¯À¤â¡¢É¾²Á»ØÉ¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¤ß¤«¤é¡¢MLB¤Ç³èÌö¤¹¤ëÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£À®²Ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£