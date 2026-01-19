蟹身たっぷり！フレッシュネスが北海道産オオズワイガニを使用したクリームコロッケバーガー発売
フレッシュネスは1月21日〜2月24日、北海道産オオズワイガニを贅沢に使用した「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー」2種(各890円)を、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」で販売する。
「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー 濃厚トマトソース」
同商品は、北海道産の蟹身と生乳を使用したベシャメルソースに、蟹みその風味を加えた濃厚なクリームコロッケを2個サンドし、さらにその上から蟹身を後乗せした、蟹の旨味を存分に味わえるハンバーガー。
味の決め手となるソースは2種類あり、そのうち1種類を選べる。老舗洋食店では定番の「濃厚トマトソース」は、旨味と酸味のバランスにこだわった。「ブラウンバターソース」は、料理人が仕上げに使う焦がしバターの技法を取り入れたコク深い味わいが特徴となっている。
「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー ブラウンバターソース」
サイドメニューとして、3種のハーブ(ローズマリー、オレガノ、タイム)を効かせた特製タルタルで味わう「ディップポテト 3種のハーブタルタル」(390円)を用意する。福岡県産あまおうを使用した「クラフトレモネード・レモネードソーダ」(各540円)も提供する。
ディップポテト 3種のハーブタルタル
「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー 濃厚トマトソース」
同商品は、北海道産の蟹身と生乳を使用したベシャメルソースに、蟹みその風味を加えた濃厚なクリームコロッケを2個サンドし、さらにその上から蟹身を後乗せした、蟹の旨味を存分に味わえるハンバーガー。
「オオズワイガニのクリームコロッケバーガー ブラウンバターソース」
サイドメニューとして、3種のハーブ(ローズマリー、オレガノ、タイム)を効かせた特製タルタルで味わう「ディップポテト 3種のハーブタルタル」(390円)を用意する。福岡県産あまおうを使用した「クラフトレモネード・レモネードソーダ」(各540円)も提供する。
ディップポテト 3種のハーブタルタル