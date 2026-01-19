»ñ»º15²¯±ß¤Î¸µÀÇÍý»Î¤¬Ä¾ÅÁ¡ª¡¡º¾µ½¤È¶ËÉÏ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡ÖÆ¯¤«¤º¤ËÀ¸¤¤ë¡×ºÇ¶¯¤ÎÅê»ñÀïÎ¬
¡ÖºÇ¶¯¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ¡×¤È¤Ï¡Ä
²¯Ã±°Ì¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿Åê»ñ²È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö²¯¤ê¿Í¡×¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÇÍý»Î¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÂç¤¤ÊÄË¼ê¤òÉé¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß15²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿±Ê¹¾¾Åµ»á¡£³ô¼°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ä°Å¹æ»ñ»º¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡Ö»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡×¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯Åê»ñ²È¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤È¤È¤â¤Ë¡¢à¹Ô¤Ãå¤¤¤¿Àèá¤Ç¤¢¤ë¸½ºß¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Åê»ñÀè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡§±Ê¹¾¾Åµ(¤Ê¤¬¤¨¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê)¡Û
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢Åê»ñ²È¡£1980Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Âç¼ê´ÆººË¡¿Í¤ËÆþ¼Ò¡£¾å¾ì´ë¶È¤Î´Æºº¤ä¡¢³ô¼°¸ø³«»Ù±ç¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¸å¡¢2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Ìó£³Ç¯´Ö¤ÇÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤òÁ´¹ñ£µÅ¹ÊÞ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢20Âå¤«¤é³ô¼°¡¢30Âå¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¡£Îß·×Â»¼º³Û¤ÏÌó5000Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¡£Åê»ñ¼ýÆþ¤¬Ç¯´Ö1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤òÇäµÑ¤·Àì¶ÈÅê»ñ²È¤Ë¡£¸½ºß¤ÏÁí»ñ»º15²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑÃæ¡£ºÇ¿·´©¡ØºÇ¶¯¤ÎÅê»ñ¤ÈÀáÀÇ¡¡ÆóÅáÎ®ÀÇÍý»Î¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
½éÇ¤µë¤òÁ´³ÛÅêÆþ¤·¤¿¡Ö¶Ã¤¤ÎÅê»ñÀè¡×
³ØÀ¸»þÂå¤Î±Ê¹¾»á¤Ïµ¯¶È²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Íý·Ï¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¯¶È¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ºß³ØÃæ¤«¤é¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢Êíµ¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤ÇÆ¯¤«¤º¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢³ô¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×(±Ê¹¾»á¡¿°Ê²¼Æ±)¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÁáÂ®¡¢½éÇ¤µë¤«¤éµëÎÁ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤Ä¤®¹þ¤à¡£Åö»þ¤Ï¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ç¡¢¤Þ¤ÀIT¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¡£¤½¤³¤Ç¡¢±Ê¹¾»á¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ³ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅö¤Æ¤ÇÆüËÜ³ô¤Ë¤âÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¤ÏÃæ¹ñ³ô¤Ç¤·¤¿¡£Å´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÇÏ°È»³¹ÝÅ´(¥Þ¡¼¥·¥ã¥ó¥¢¥¤¥í¥ó)¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
»ñ»ºÈ¾¸º¡Ä¡Ö¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î°Ì´¡×¤ÈÅ¾µ¡
Ãæ¹ñ³ô¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¡¢³ô¼°»ñ»º¤Ï½çÄ´¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£30ºÐ¤´¤í¤Ë¤Ï2500Ëü±ßÄøÅÙ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ç¤Ï½çÄ´¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖFIRE¡Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¤ÈÁá´üÂà¿¦¡Ë¡×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡Ç08Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Åö»þ¤Î³ô¼°»ñ»º¤ÏÌóÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ»¼º³Û¤ÏÇ¯¼ý¤Î¤Û¤Ü£´ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£³ô¼°Åê»ñ¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÊÝÍ³ô¤òÀ¶»»¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ËÁ´¿¶¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ½é¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶Ó»åÄ®¤Ë¤¢¤ë¹¤á¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤ò¼ê»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¾®¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£±Åï¡¢ºë¶Ì¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È£±Åï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍ»»ñ¤â³èÍÑ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹ç·×£³·ï¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀ®¸ù¤·¡¢±Ê¹¾»á¤ÏÆÈÎ©¤ò·è°Õ¡£ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Ç¯¼ý150Ëü±ß¡ÖÉÏº¤À¸³è¡×¤«¤é¤ÎµÕÅ¾·à
¤À¤¬¡¢¤³¤Îµ¯¶È¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¶ìÀï¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¯¶È¸å¡¢¤Û¤Ü£³Ç¯´Ö¤ÏÇ¯¼ý150Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢Ãß¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãù¶â¤â£±Ç¯»ý¤¿¤º¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¼Ú¶â¤·¤Æ¤ä¤ê·«¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥é¥ó¥Á¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤¤¤Ä¤â°ìÈÖ°Â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ó¡¢Ìë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëÉÊ¤·¤«Çã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ò¶ÈÌ³¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¤¸¤ç¤¸¤ç¤Ëµ°Æ»¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¡¢»ÙÅ¹¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¤ÏËÜ¶È¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åê»ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óàµÙ¶Èá¡£µ¯¶ÈÄ¾¸å¤Ë»ñ¶â·«¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÊª·ï¤Î°ì¤Ä¤òÇäµÑ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢£µÇ¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿Êª·ï¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÇäµÑ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç2000Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²¾ÁÛÄÌ²ßº¾µ½¤Ç¡Ö2000Ëü±ß¤¬¾ÃÌÇ¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢±Ê¹¾»á¤Ï¤³¤³¤ÇºÆ¤Óíµ¤¯¡£
¡ÖÊª·ï¤ÎÇäµÑ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤ò¡¢Åö»þ¡¢¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Å¹æ»ñ»º¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¸½Êª¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØICO¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿·µ¬²¾ÁÛÄÌ²ß¸ø³«¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤Èº¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥È¥³¥¤¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤âÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â²Á³Ê¤¬£±ËüÊ¬¤Î£±¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢¤Þ¤¢¼Â¼Á¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢¤Û¤Ü2000Ëü±ß¡¢ÍÏ¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Áí»ñ»º15²¯±ß¡Ö²¯¤ê¿Í¡×ÅþÃ£¤ÎÈëºö
¤³¤Î¼ºÇÔ¤Î¸å¡¢±Ê¹¾»á¤Ï³ô¼°¤ÈÉÔÆ°»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£°Å¹æ»ñ»ºÅê»ñ¤ÎÂ»¼º¤Ï¡¢¤ª¤â¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÀÇÍý»Î¶È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍ»»ñ¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¡¢Í¾ÎÏ¤Ï½½Ê¬¡£ºÆ³«¸å¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î£±ÅïÇã¤¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êµ¬ÌÏ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê»ñ¶â³Û¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÆ°»º¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ³ô¤â¤ä¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë³¤³°³ô¤Î¤Û¤¦¤¬¾ÍèÅª¤ËÍË¾¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°³ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
°Ê¹ß¡¢Åê»ñ¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢40ºÐ¤Çà²¯¤ê¿Íá¤È¤Ê¤ë¡£¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎË½Íî¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¹²¤Æ¤ÆÇäµÑ¤»¤º¡¢Çã¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¼ýÆþ¤¬Ç¯´Ö1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤òÇäµÑ¡¢À²¤ì¤ÆÀì¶ÈÅê»ñ²È¤Ë¡£¸½ºß¤ÎÁí»ñ»º¤Ï15²¯±ßÄ¶¡£Áí»ñ»º¤Î£¹³ä°Ê¾å¤ÏÉÔÆ°»º¤Ç¡¢»Ä¤ê¤¬³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¡¢ºÄ·ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»»ñ»º¤À¡£
ËÜ¶È¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢À®¸ù¤È¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¾¾²¬¸¼£
¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢1996Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤ä·ÐºÑ»ï¤òÃæ¿´¤Ë¶âÍ»¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥í¥Ü¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åê»ñ£±Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ØËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡ª ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÇÀäÂÐÆÀ¤¹¤ëËÜ ¡Ù¡£¢£X¡ÊµìTwitter¡Ë¢ª@1847mattsuu