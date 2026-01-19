日本で活動中だから? 元JYJユチョンの「5億ウォン賠償責任」が消えた理由

東方神起、JYJの元メンバー、ユチョン（パク・ユチョン）が、前所属事務所との「5億ウォン損害賠償」をめぐる紛争から離脱することとなった。

これは「無罪認定」や「判決覆し」によるものではなく、金銭・時間・リスクを総合的に考慮した現実的な整理とみられている。

韓国メディア『スターニュース』の独自報道によると、マネジメント会社ラウド・ファン・トゥゲザーは1月8日、パク・ユチョンおよび前所属事務所リシエロなどを相手取って提起していた損害賠償請求訴訟を取り下げた。

これに伴い、パク・ユチョン側が提起していた反訴も同時に取り下げられ、事件は終結した。これにより、控訴審判決に基づいて認められていた5億ウォンおよび遅延利息の支払い義務は消滅した。

法的には、パク・ユチョンはすでに1審・2審のいずれでも敗訴している。裁判所は、パク・ユチョンがラウド・ファン・トゥゲザーの事前同意なく、別のマネジメント会社を通じて芸能活動を継続した点を、専属契約および仮処分決定違反と判断し、5億ウォンの損害賠償責任を認定した。

1審・2審の判断が覆る可能性が低い状況で、最高裁の判断を待たなかった背景には、現実的な計算があったと分析される。

すでに控訴審の過程で、ラウド・ファン・トゥゲザーはリシエロ側に対し、未払い精算金4億7,000万ウォンを支払うよう命じる判決も同時に受けていた。

つまり、仮に5億ウォンを回収できたとしても、その相当部分を再び支払わなければならない構造が形成されていたのである。さらに、最高裁まで続く場合の訴訟費用や時間、強制執行の実効性に対する不確実性まで考慮すれば、実益は大きくなかった。

また、パク・ユチョンの活動の主な舞台が韓国国内ではなく、日本をはじめとする海外に集中している点も考慮されたとみられる。原告側としては、すでに法的判断を確保した状態で訴訟を終結させる方が合理的であると判断した可能性がある。

結局、今回の件はパク・ユチョンが法的責任を免れた事例というよりも、責任が認定された状態で紛争が整理されたケースに近いと言える。

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬類管理法違反の容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。