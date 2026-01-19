¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ë¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤â¡Ä´Ú¹ñ¿ÍMLBÁª¼ê¤¬Áê¼¡¤®Éé½ý¡¡WBC¤Ø¡ÖÀïÎÏ¹½À®¤ËÂçÂÇ·â¡×¤ÈÊì¹ñÊóÆ»
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¶â²ÏÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬±¦¼êÃæ»Ø¤Îç§¤òÃÇÎö¤·¡¢½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¡£²óÉü¤Þ¤Ç4¡¢5¥«·î¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç³«Ëë¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Á×À®Ê¸¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤âÏÆÊ¢¤òÉé½ý¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Áê¼¡¤°¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Î¾ã¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ÏÊì¹ñ¡¦´Ú¹ñÂÚºßÃæ¤ËÉ¹¤Ç³ê¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¡£±¦¼êÃæ»Ø¤Îç§ÃÇÎö¤ò½¤Éü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£³«Ëë¤ÏÀäË¾Åª¤Ç½Ð¾ì¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿3·î¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë»²Àï¤âº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢½Ð¿ÈÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ½é¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼ÉôÌç¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿Ì¾¼ê¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È1Ç¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó31²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤â´Ú¹ñ¤ÇÎý½¬Ãæ¤ËÏÆÊ¢¤òÉé½ý¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç4½µ´Ö°Ê¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÀìÌçÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥¦¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È4Ç¯Áí³Û1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ò·ë¤ó¤ÀÌðÀè¤Ë»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ª¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ËÂ³¤¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Þ¤Ç¡ÄÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡¢Áê¼¡¤°Éé½ý¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¡¢Î¾¼Ô¤ÎÉé½ý¤òÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤â¼ç¤ËÍ··â¤Ç4»î¹ç¤¹¤Ù¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÃæ¿´ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÀïÎÏ¹½À®¤ËÂçÂÇ·â¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Þ¤Ç3Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¸½ºß¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢½àÈ÷¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ö¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤È¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤ÎÁê¼¡¤°Î¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÌî¤Î¼´¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¹½ÁÛ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ÆÍ½ÁÛ³°¤ÎµÕ¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ò·èºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Î¤«¡×¤Èº£¸å¤Î¥Á¡¼¥à¹½À®¤òÉÔ°Â»ë¤·¤¿¡£