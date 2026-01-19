中国商務部「2025年、中国が初めて中央アジア諸国の最大の貿易相手国に」

中国商務部は、首脳外交による戦略的なけん引の下で、2025年に中国と中央アジア諸国との経済・貿易協力は大きな進展を遂げたと発表しました。

中国税関の統計によると、2025年の貨物貿易輸出入総額は1063億ドルに達し、前年同期比12％増となり、伸び率は6ポイント上昇しました。

中国と中央アジアの輸出入総額は、史上初めて1000億ドルの大台を突破し、5年連続でプラス成長を維持しています。中国は初めて中央アジア諸国にとって最大の貿易相手国となり、中国の対外貿易に占める中央アジアの割合もさらに高まりました。

また、商品構成の高度化と多様化も進み、品質と生産効率が引き上げられました。中国から中央アジアへの輸出は712億ドルで、前年同期比11％増となりました。電気機械製品やハイテク製品の成長が力強く、「新三様（新・三種の神器）」と呼ばれる電気自動車（EV）、リチウムイオン電池、太陽光発電関連製品の市場シェアも着実に拡大し、中央アジアからの輸入額は351億ドルで前年同期比14％増となり、化学製品、鋼材、農産品など、非資源系製品の品目が一段と豊富になりました。

商務部は今後、中国・中央アジアサミットの重要な成果を着実に実行し、経済・貿易協力の質と効率の向上を総合的に推進し、貿易構造の最適化、新たな業態の育成、貿易と投資の一体化発展を促進していく方針です。（提供/CRI）