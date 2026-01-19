［政権１年 トランプ外交］＜１＞

米国の第２次トランプ政権は２０日、発足１年を迎える。

法の支配に基づく国際秩序を顧みることなく、力を誇示し、世界を振り回し続けている。トランプ外交の世界観を掘り下げる。

１月９日、米首都ワシントンにあるホワイトハウス。初代大統領ジョージ・ワシントンの肖像画が飾られた大広間で、ドナルド・トランプ大統領は、石油業界幹部と向き合っていた。

「米軍は本当に素晴らしいことをやり遂げた。他国は感銘を受けている」

３日未明の南米ベネズエラ攻撃を誇ったトランプ氏の襟元には、歴代大統領が付けてきた米国旗のピンと並んで、自身の姿を模したピンが飾られていた。

「『ハッピー・トランプ』と呼ばれている」と上機嫌で記者団に紹介したトランプ氏は一転、語気を強めた。「私は『米国を再び偉大に（ＭＡＧＡ）』するまで決して満足しない。だが、我々はそれにかなり近づいているようだ」

２０２６年は、米軍によるニコラス・マドゥロ大統領の拘束で幕を開けた。国連や欧州連合（ＥＵ）は国際法の尊重を求めたが、トランプ氏は意に介さず、独善的な外交を推し進める。

第１次トランプ政権で大統領首席戦略官を務め、「ＭＡＧＡ運動の指導者」とも呼ばれるスティーブ・バノン氏は、米国の対外関与抑制を訴え、イラン攻撃反対を持論とする。だが、今回のベネズエラ攻撃は「息をのむほど見事だった。世界中の悪党に『米軍の手に届かない場所はない』との警告を発した」と称賛した。

トランプ政権は２５年１２月に公表した「国家安全保障戦略」で「トランプ版モンロー主義」を掲げた。ドナルドとモンローを組み合わせ、「ドンロー主義」とも呼ばれる。モンロー主義は、米国が欧州に干渉しない代わりに、南北米大陸のある西半球への欧州の干渉を拒否する建国初期からの政策だ。

だが今回、追い出す相手は欧州ではない。米国が敵対勢力とみなす中国、ロシア、イランだ。３か国は過去２０年以上、ベネズエラを拠点に、中南米に影響力を拡大してきた。根底にあるのは「米国の縄張りを荒らすのは許さない」という発想だ。政権にとって今回の軍事行動は、国家安全保障戦略で描いた世界を実現させる第一歩だと言える。

ルビオ国務長官は４日、米ＮＢＣ番組でこう言い放った。「ここは西半球、我々が暮らす場所だ。米国の敵、競争相手、ライバルの拠点にするのは許さない」

まさに、米国による「勢力圏」の復活宣言だった。