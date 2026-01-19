今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月19日（月）〜1月25日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月19日（月）〜1月25日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は好きなこと、苦手なことがはっきりするタイミングなので、普段よりも感情的になりそうです。家族や親友を振り回しすぎないように気を付けましょう。じんわり汗が出る運動をすると、心も整いそう。恋愛面は、相手のために料理を振る舞うなど、何かサポートしてあげると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
情熱を注げられるものが見つかりそう。そのため、ライフスタイルなどをガラッと変える場合もありそうです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【乙女座（おとめ座）】
今週は好きなこと、苦手なことがはっきりするタイミングなので、普段よりも感情的になりそうです。家族や親友を振り回しすぎないように気を付けましょう。じんわり汗が出る運動をすると、心も整いそう。恋愛面は、相手のために料理を振る舞うなど、何かサポートしてあげると良いでしょう。
情熱を注げられるものが見つかりそう。そのため、ライフスタイルなどをガラッと変える場合もありそうです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/