東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6683 高値0.6709 安値0.6671
0.6742 ハイブレイク
0.6726 抵抗2
0.6704 抵抗1
0.6688 ピボット
0.6666 支持1
0.6650 支持2
0.6628 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5752 高値0.5767 安値0.5740
0.5793 ハイブレイク
0.5780 抵抗2
0.5766 抵抗1
0.5753 ピボット
0.5739 支持1
0.5726 支持2
0.5712 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3914 高値1.3929 安値1.3885
1.3978 ハイブレイク
1.3953 抵抗2
1.3934 抵抗1
1.3909 ピボット
1.3890 支持1
1.3865 支持2
1.3846 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6683 高値0.6709 安値0.6671
0.6742 ハイブレイク
0.6726 抵抗2
0.6704 抵抗1
0.6688 ピボット
0.6666 支持1
0.6650 支持2
0.6628 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5752 高値0.5767 安値0.5740
0.5793 ハイブレイク
0.5780 抵抗2
0.5766 抵抗1
0.5753 ピボット
0.5739 支持1
0.5726 支持2
0.5712 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3914 高値1.3929 安値1.3885
1.3978 ハイブレイク
1.3953 抵抗2
1.3934 抵抗1
1.3909 ピボット
1.3890 支持1
1.3865 支持2
1.3846 ローブレイク