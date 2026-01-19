東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6683　高値0.6709　安値0.6671

0.6742　ハイブレイク
0.6726　抵抗2
0.6704　抵抗1
0.6688　ピボット
0.6666　支持1
0.6650　支持2
0.6628　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5752　高値0.5767　安値0.5740

0.5793　ハイブレイク
0.5780　抵抗2
0.5766　抵抗1
0.5753　ピボット
0.5739　支持1
0.5726　支持2
0.5712　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3914　高値1.3929　安値1.3885

1.3978　ハイブレイク
1.3953　抵抗2
1.3934　抵抗1
1.3909　ピボット
1.3890　支持1
1.3865　支持2
1.3846　ローブレイク