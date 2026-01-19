ＮＹ金 時間外 最高値更新 グリーンランド巡り欧米対立激化 ＮＹ金 時間外 最高値更新 グリーンランド巡り欧米対立激化

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ金 時間外 最高値更新 グリーンランド巡り欧米対立激化



東京時間08:12現在

ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4657.20（+61.80 +1.34%）



NY金は時間外で上昇、最高値を更新。グリーンランド巡り欧米対立激化で安全資産である金に資金が集まっている。



トランプ米大統領が先週末、米国によるグリーンランドの領有に反対する欧州諸国8カ国に対し最大25%関税を課すと発表。これに対し欧州連合は対米報復措置として930億ユーロの報復課税を準備しているという。



マクロン仏大統領は「貿易バズーカ」と呼ばれる手段の使用を要請。これは欧州連合が持つ最強の報復手段であり2023年の採択以来発動されたことがない。

外部サイト