米株価指数先物 ダウ300ドル安 グリーンランド巡り欧米対立激化 米株価指数先物 ダウ300ドル安 グリーンランド巡り欧米対立激化

東京時間08:10現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49241.00（-306.00 -0.62%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6922.25（-54.50 -0.78%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25450.00（-239.00 -0.93%）



米株価指数は時間外で大幅下落、欧米対立激化が懸念されている。



トランプ米大統領が先週末、米国によるグリーンランドの領有に反対する欧州諸国8カ国に対し最大25%関税を課すと発表。これに対し欧州連合は対米報復措置として930億ユーロの課税を準備しているという。



マクロン仏大統領は「貿易バズーカ」と呼ばれる手段の使用を要請。これは欧州連合が持つ最強の報復手段であり2023年の採択以来発動されたことがない。EUは昨年、米関税戦争において事態悪化を避けるためこの手段を使用しなかった。

