グリーンランド問題でドル売り、欧州通貨下げ帳消し　スイスフランと金は上昇

グリーンランド巡り欧米対立懸念が高まっている。オセアニア市場ではユーロやポンド、スウェーデンクローナなど欧州通貨が対ドルで下落して始まったが、その後はドル売り優勢となり欧州通貨は早朝の下げを帳消しにしている。



時間外で米株が大幅下落して始まりダウは300ドル超下げている。安全資産である金は最高値を更新、NY原油は下落して始まっている。スイスフランは対ドルで0.5%高。ドル円は157.60円台に軟化。



トランプが米国によるグリーンランドの領有に反対する欧州諸国8カ国に対し最大25%関税を課すと発表。これに対し欧州連合は対米報復措置として930億ユーロの報復を準備している。



マクロン仏大統領は「貿易バズーカ」と呼ばれる手段の使用を要請。これは欧州連合が持つ最強の報復手段であり2023年の採択以来発動されたことがない。

