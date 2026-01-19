１６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．４４ドル（＋０．２５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５９５．４ドル（－２８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８８０９．１セント（－３７８．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１８．００セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５７．７５セント（＋４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．０５（＋０．３０）
出所：MINKABU PRESS
