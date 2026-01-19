・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５９．４４ドル（＋０．２５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５９５．４ドル（－２８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８８０９．１セント（－３７８．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１８．００セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２４．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０５７．７５セント（＋４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．０５（＋０．３０）

出所：MINKABU PRESS