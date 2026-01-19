１６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ反落 金利上昇が重荷 １６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ反落 金利上昇が重荷

リンクをコピーする みんなの感想は？

１６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８３．１１ドル安の４万９３５９．３３ドルと反落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長の人事を巡る不透明感が強まったことを背景に、米長期金利が上昇し、株式相場の重荷となった。１９日がキング牧師誕生日の祝日で休場となるため、連休を前にした持ち高調整目的の売りも出た。



セールスフォース＜CRM＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が値を下げ、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞、スリーエム＜MMM＞が冴えない展開。ビストラ＜VST＞やアムコア＜AMCR＞が大幅安となった。一方、ＩＢＭ＜IBM＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が買われ、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞がしっかり。キューニティ・エレクトロニクス＜Q＞が高い。



ナスダック総合株価指数は１４．６４ポイント安の２万３５１５．３８と小反落した。アップル＜AAPL＞やアルファベット＜GOOG＞が軟調。エヌビディア＜NVDA＞は小安く、パランティアテクノロジーズ＜PLTR＞やコンステレーション・エナジー＜CEG＞が下値を探った。半面、マイクロソフト＜MSFT＞が堅調。ブロードコム＜AVGO＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、ラム・リサーチ＜LRCX＞が株価水準を切り上げ、マイクロンテクノロジー＜MU＞が急伸。ＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞やライオット・ブロックチェーン＜RIOT＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS