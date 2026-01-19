アフリカ杯決勝で前代未聞の大騒動…90+5分セネガルPK抗議で撤収→18分中断→FWマネの説得で再開→90+24分モロッコPK失敗→延長戦で決着!!
[1.18 AFCON決勝 セネガル 1-0(延長) モロッコ]
アフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)決勝のモロッコ対セネガル戦で、0-0で迎えた試合終了間際に下された一連の判定を巡り、審判員に抗議したセネガルの一部選手がベンチに撤収し、18分間にわたって試合が中断するという前代未聞の事態が起きた。ところがその後、モロッコのPKで試合が再開されると、MFブラヒム・ディアスのチップキックをセネガルGKがストップ。延長戦でセネガルが決勝点を奪い、2大会ぶり2度目の優勝を決めた。
アフリカ大陸の王座を決める一戦は、審判の判定を巡って壮絶なドラマが生まれた。
物議の発端となったのは0-0で迎えた後半アディショナルタイム2分のプレー。セネガルはDFエル・ハジ・マリック・ディウフが右CKをゴール前に送り込むと、DFアブドゥライエ・セックのヘディングシュートがクロスバーに跳ね返り、FWイスマイラ・サールがゴールに押し込んだ。だが、主審はファウルのホイッスル。セックがモロッコDFアクラフ・ハキミと競り合った際に手で倒していたとして、ゴールは認められなかった。
セネガルの選手たちは一斉に抗議したが、VARの介入はなし。セックのシュートがクロスバーを叩いたあたりで主審はホイッスルを鳴らしていたため、ゴールの時点ではすでにアウト・オブ・プレーになっていたためだ。セネガルベンチからも不満の声が上がるなか、プレーが再開された。
すると後半アディショナルタイム5分、今度はモロッコがハキミの左CKで攻め込むと、これをセネガルがクリアしたが、プレーが切れた時点でVARが介入。モロッコMFブラヒム・ディアスがゴール前でディウフに倒されていたとして、オンフィールド・レビューが行われ、モロッコにPKが与えられた。
直前に自国に不利な判定があったばかりのセネガル側はここで大激怒。パプ・ティアウ監督がベンチ前でモロッコのワリド・レグラギ監督と口論を繰り広げた後、選手たちに声をかけ、セネガルの選手数人がベンチやロッカールームに引き上げていった。
そのまま試合は中断。スタジアムが騒然とした空気に包まれるなか、モロッコの選手たちはピッチ上で円陣を組んで再開を待った。するとそこで動いたのは、ピッチに残っていたセネガルの10番FWサディオ・マネ。ベンチで様子を伺っていたチームメートにピッチに出るよう働きかけると、最後はロッカールームまで入って選手を呼び戻した。
その結果、試合中断から約18分後、決めればほぼ優勝決定というモロッコのPKで試合が再開。しかし、ここで試合は終わらなかった。キッカーのB・ディアスが意表を突いたチップキックを繰り出すも、セネガルGKエドゥアール・メンディがこれを悠々とキャッチ。0-0のまま決着がつかず、延長戦にもつれ込む形となった。
今度はモロッコのレグラギ監督がB・ディアスに大激怒。B・ディアスは後半終了のホイッスルが終わった瞬間、チームメートに励まされながら憔悴した様子でベンチに戻り、延長戦に入る際も暗い表情でピッチに戻って行った。
すると延長前半4分、一時は絶望的な状況に陥っていたセネガルが試合の均衡を破った。中盤でマネがボールを奪い、カウンターを仕掛けると、キャプテンのMFイドリッサ・ゲイェが左につなぎ、FWパペ・ゲイェがドリブルでゴール前へ。最後はペナルティエリア際から強烈な左足シュートをゴール右上に突き刺し、選手たちは歓喜に沸いた。
その直後、モロッコは冷静さを失っていたB・ディアスを下げ、FWイリアス・アコーマックを投入。さらにSBのDFヌサイル・マズラウィに代わってFWアムザ・イガマネを起用する攻撃的な策を打った。しかし、最後は死に物狂いで守るセネガル守備陣を崩せず、そのままタイムアップ。後半終了間際から壮絶なドラマが続いたアフリカ王者決定戦はセネガルが2大会ぶりの戴冠を果たした。
アフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)決勝のモロッコ対セネガル戦で、0-0で迎えた試合終了間際に下された一連の判定を巡り、審判員に抗議したセネガルの一部選手がベンチに撤収し、18分間にわたって試合が中断するという前代未聞の事態が起きた。ところがその後、モロッコのPKで試合が再開されると、MFブラヒム・ディアスのチップキックをセネガルGKがストップ。延長戦でセネガルが決勝点を奪い、2大会ぶり2度目の優勝を決めた。
物議の発端となったのは0-0で迎えた後半アディショナルタイム2分のプレー。セネガルはDFエル・ハジ・マリック・ディウフが右CKをゴール前に送り込むと、DFアブドゥライエ・セックのヘディングシュートがクロスバーに跳ね返り、FWイスマイラ・サールがゴールに押し込んだ。だが、主審はファウルのホイッスル。セックがモロッコDFアクラフ・ハキミと競り合った際に手で倒していたとして、ゴールは認められなかった。
セネガルの選手たちは一斉に抗議したが、VARの介入はなし。セックのシュートがクロスバーを叩いたあたりで主審はホイッスルを鳴らしていたため、ゴールの時点ではすでにアウト・オブ・プレーになっていたためだ。セネガルベンチからも不満の声が上がるなか、プレーが再開された。
すると後半アディショナルタイム5分、今度はモロッコがハキミの左CKで攻め込むと、これをセネガルがクリアしたが、プレーが切れた時点でVARが介入。モロッコMFブラヒム・ディアスがゴール前でディウフに倒されていたとして、オンフィールド・レビューが行われ、モロッコにPKが与えられた。
直前に自国に不利な判定があったばかりのセネガル側はここで大激怒。パプ・ティアウ監督がベンチ前でモロッコのワリド・レグラギ監督と口論を繰り広げた後、選手たちに声をかけ、セネガルの選手数人がベンチやロッカールームに引き上げていった。
そのまま試合は中断。スタジアムが騒然とした空気に包まれるなか、モロッコの選手たちはピッチ上で円陣を組んで再開を待った。するとそこで動いたのは、ピッチに残っていたセネガルの10番FWサディオ・マネ。ベンチで様子を伺っていたチームメートにピッチに出るよう働きかけると、最後はロッカールームまで入って選手を呼び戻した。
その結果、試合中断から約18分後、決めればほぼ優勝決定というモロッコのPKで試合が再開。しかし、ここで試合は終わらなかった。キッカーのB・ディアスが意表を突いたチップキックを繰り出すも、セネガルGKエドゥアール・メンディがこれを悠々とキャッチ。0-0のまま決着がつかず、延長戦にもつれ込む形となった。
今度はモロッコのレグラギ監督がB・ディアスに大激怒。B・ディアスは後半終了のホイッスルが終わった瞬間、チームメートに励まされながら憔悴した様子でベンチに戻り、延長戦に入る際も暗い表情でピッチに戻って行った。
すると延長前半4分、一時は絶望的な状況に陥っていたセネガルが試合の均衡を破った。中盤でマネがボールを奪い、カウンターを仕掛けると、キャプテンのMFイドリッサ・ゲイェが左につなぎ、FWパペ・ゲイェがドリブルでゴール前へ。最後はペナルティエリア際から強烈な左足シュートをゴール右上に突き刺し、選手たちは歓喜に沸いた。
その直後、モロッコは冷静さを失っていたB・ディアスを下げ、FWイリアス・アコーマックを投入。さらにSBのDFヌサイル・マズラウィに代わってFWアムザ・イガマネを起用する攻撃的な策を打った。しかし、最後は死に物狂いで守るセネガル守備陣を崩せず、そのままタイムアップ。後半終了間際から壮絶なドラマが続いたアフリカ王者決定戦はセネガルが2大会ぶりの戴冠を果たした。