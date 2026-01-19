本日1月19日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「年末年始に個人的ニュースを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「寿命を延ばすスポーツと寿命を縮めるスポーツが判明した件」を予定している。

「年末年始に個人的ニュースを聞いてみた件」では、2025年末から2026年始にかけて、街行く人に個人的なニュースをインタビュー。年末ジャンボ宝くじを買うも「99%当たらない」と語る男性や、東京・蒲田で結婚記念日を過ごす夫婦、立ち食いそばではなく座り食いうどんをする男性など、個性的な方々が登場。母親と暮らしているという超多忙なアダルト漫画家、母親にクリスマスプレゼントとしてあげたお金の行方は？エチオピア出身の男性が教えてくれた、エチオピアの特殊な暦とは？

「全国のご当地問題を調査した件」では、生卵とゆで卵を見分ける特技をもつという高校生の男の子から、「黄色」と「9」へのこだわりが強すぎる男性などを調査。日本全国・忘年会シーズンに街で一番酔っている人を探す。酔いで足の震えがとまらないという男性や昭和の水卜ちゃんと呼ばれている女性が登場。酔いどれキングに輝くのは？ラブホテルの受付をしている通称“アリスさん”には、最近起こったラブホテルでの出来事をインタビュー。女性に「私ってブスじゃないですか？」と何度も聞かれすぎたアリスさんが思ったこととは!?

「寿命を延ばすスポーツと寿命を縮めるスポーツが判明した件」では、寿命を延ばすスポーツ第3位「フェンシング」、第2位「体操」、寿命を縮めるスポーツ第3位「登山」、第2位「バレーボール」というランキングが。果たしてそれぞれの第1位は!?