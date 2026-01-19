全国都道府県対抗男子駅伝に出場した鈴木琉胤【写真：スポーツ報知/アフロ】

広島で全国都道府県対抗男子駅伝

　全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われた。箱根駅伝でも活躍した2人の“るい”が力走。レース後には念願の2ショットも撮影した。

　箱根4区で区間記録にあと1秒に迫る快走を見せた早稲田大1年の鈴木琉胤（千葉）は3区（8.5キロ）で24分0秒の区間7位。箱根1区で区間新をマークした国学院大4年の青木瑠郁（群馬）は7区（13キロ）で区間賞を獲得した。

　2人の名前は同じ“るい”。今月7日にはXで交流があった。青木が鈴木の結果報告の投稿を引用する形で、「今度先輩とツーショット撮ってほしいです。るいくんは身長高いのでしゃがんで先輩に合わせて下さい笑」と反応。これに鈴木が「るいるいでツーショットとりたいです！　その際はしっかりと丁寧に屈ませていただきます笑」と応じていた。

　あれから11日。都道府県対抗駅伝を終えた鈴木はXを更新。「念願のるいるい撮ってくださいました！　るいさんイケメンすぎて速すぎて　るい界最強はやはり持ってかれました笑　ps.SKY-HIさんにしか見えなかった」と2ショット写真を投稿していた。

　青木はこの日の鈴木の投稿を引用し、「オーラえぐかった！すれ違ってすぐわかった！　次はるいくんと同じ区間走りたい！　ちょっと屈んでくれてありがとう笑」とつづった。

