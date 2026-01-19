広島で全国都道府県対抗男子駅伝

全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われた。箱根駅伝でも活躍した2人の“るい”が力走。レース後には念願の2ショットも撮影した。

箱根4区で区間記録にあと1秒に迫る快走を見せた早稲田大1年の鈴木琉胤（千葉）は3区（8.5キロ）で24分0秒の区間7位。箱根1区で区間新をマークした国学院大4年の青木瑠郁（群馬）は7区（13キロ）で区間賞を獲得した。

2人の名前は同じ“るい”。今月7日にはXで交流があった。青木が鈴木の結果報告の投稿を引用する形で、「今度先輩とツーショット撮ってほしいです。るいくんは身長高いのでしゃがんで先輩に合わせて下さい笑」と反応。これに鈴木が「るいるいでツーショットとりたいです！ その際はしっかりと丁寧に屈ませていただきます笑」と応じていた。

あれから11日。都道府県対抗駅伝を終えた鈴木はXを更新。「念願のるいるい撮ってくださいました！ るいさんイケメンすぎて速すぎて るい界最強はやはり持ってかれました笑 ps.SKY-HIさんにしか見えなかった」と2ショット写真を投稿していた。

青木はこの日の鈴木の投稿を引用し、「オーラえぐかった！すれ違ってすぐわかった！ 次はるいくんと同じ区間走りたい！ ちょっと屈んでくれてありがとう笑」とつづった。



（THE ANSWER編集部）