◇NFL ディビジョナルプレーオフ ペイトリオッツ 28―16 テキサンズ（2026年1月18日 マサチューセッツ州フォックスボロ）

AFC第2シードのペイトリオッツ（東地区優勝）が本拠フォックスボロで第5シードのテキサンズ（南地区2位）を28―16で破り、最後にスーパーボウルを制した2018年シーズン以来7季ぶりにカンファレンスチャンピオンシップに進出した。テキサンズは通算7度目の挑戦となったディビジョナルプレーオフでまたも勝てなかった。

今季オフェンスリーグ3位のペイトリオッツとディフェンス1位のテキサンズの対戦となったが、ペイトリオッツはディフェンスで流れをつかんだ。前半だけでDB陣がテキサンズQBストラウドのパスを4つもインターセプト。7―10で迎えた第2Q残り10分31秒にCBジョーンズのインターセプトリターンTDで逆転し、21―10で折り返した。

ペイトリオッツは第3Qに2本のFGで5点差に詰め寄られたものの、第4Q最初のオフェンスでQBメイがこの試合3つ目となる32ヤードのTDパスをWRブーテに通して逃げ切った。

歴代最多タイのスーパーボウル制覇6度を誇る強豪も、昨季までの2季はいずれも4勝13敗でAFC東地区最下位に沈んだ。しかし、現役時代にLBとして3度のスーパーボウル制覇に貢献したマイク・ブレイベル・ヘッドコーチ（HC）が就任した今季は14勝3敗で6季ぶりの地区優勝と驚異的な“V字回復”に成功。歴代最多を更新する12度目のスーパーボウル出場を懸け、25日（日本時間26日午前5時開始）のカンファレンスチャンピオンシップでは第1シードのブロンコス（西地区優勝）と対戦する。

▼ペイトリオッツQBメイ ディフェンス陣に敬意を表したい。素晴らしい試合だった。もっとボールキープしたかったが、勝利に必要なプレーは十分にできた。