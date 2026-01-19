&TEAM、GRe4N BOYZ書き下ろし楽曲初披露 バスケットボール会場で圧巻ライブ
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のEJ、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIが16日から18日の3日間にわたって、開催された『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』内にてライブパフォーマンスを行った。
【ライブ写真】バスケ会場で…圧巻パフォを披露する&TEAM
&TEAMは、16日に開催されたDAY1「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」において、フィーチャリングで歌唱参加している『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の公式テーマソング・GRe4N BOYZ「OTAKEBI feat. &TEAM」と「Magic Hour」「Lunatic」をバスケットボールの試合が繰り広げられるアリーナで臨場感あふれるライブパフォーマンスで披露した。
ステージは選手、観客、試合会場全体に力をたぎらせる熱い応援ソングとして書き下ろされた「OTAKEBI feat. &TEAM」からスタート。パワフルな歌声のGRe4N BOYZのシルエットとともに&TEAMの迫力のダンスパフォーマンスが会場の熱気を高めた。中学時代にバスケットボール部で活躍したメンバーのJOは「B.LEAGUE 10th公式アンバサダーとして、こうしてパフォーマンスすることができてとても光栄です！本当にありがとうございます」と感想を述べ、切なさと力強さの両方を感じられるような甘酸っぱさが詰め込まれたポップソング「Magic Hour」、韓国1st Mini Album『Back to Life』収録曲であるファンキーなヒップホップビートの「Lunatic」を続けて披露。オールスターゲームの熱気をさらに盛り上げてアリーナを後にした。
17日のDAY2では、各種コンテストのエキシビションにも挑戦し、MINERVA 3POINT CONTESTでは観客に見守られながら苦戦を強いられたものの、最後にNICHOLASがシュートを決め、会場は大きな声援に包まれた。
【ライブパフォーマンス披露楽曲】
M1 OTAKEBI feat. &TEAM（GRe4N BOYZ、&TEAM）
M2 Magic Hour（&TEAM）
M3 Lunatic（&TEAM）
※&TEAMはFUMA・Kをのぞく7人での出演
