1月19日は「NHKのど自慢が始まった日」　予選応募者が900人も集まったラジオ

「1月19日」。今日は何の日でしょう？答えは「NHKのど自慢が始まった日」。1946（昭和21）年1月19日、「NHKのど自慢」の前身となる「のど自慢素人音楽会」（NHKラジオ）が始まりました。その日にちなんで日本放送協会（NHK）が記念日としています。

「歌う」ことで平和で明るい時代へ！

ラジオ番組「のど自慢素人音楽会」は、当時としては新しい聴取者参加型で放送され、人気を集めました。

1946（昭和21）年1月といえば、先の大戦が終戦し、まだ半年足らずのとき。にもかかわらず、第1回予選には、予選通過者30人のところ、モンペや復員兵スタイルの人たちが朝早くから900人も集まったと記録されています。

今も続く「NHKのど自慢」は昭和21年から続く超長寿番組（photoAC）

翌年には、「のど自慢素人演芸会」に題名を変更し、歌に加えて演芸も披露されるようになりました。この頃から、合格者に3つの鐘を鳴らす演出も始まりました。

まだまだ一般大衆が歌えるような楽曲も数少ない頃。それでも平和へ向かって、みんなが明るく歩み出そうとしていたことのあらわれなのでしょう。「りんごの唄」（1945年）、「旅の夜風」（1938年）、「誰か故郷を思わざる」（1940年）など、当時人気だった楽曲を思い思いに歌い上げていたといいます。

プロの歌手もアイドルも続々と誕生！

この「のど自慢」はその後1953（昭和28）年3月15日にテレビ放送も開始されました。「のど自慢素人演芸会」という番組タイトルで、午後2時から2時間のラジオとの同時公開放送でした。「演芸会」というだけあって、歌のほか漫談などもOKだったそう。

そして1970（昭和45）年4月に「NHKのど自慢」にタイトルを変更し、全国各地を巡回する公開生放送の形になり、現在に至っています。そんな歴史ある番組からは、美空ひばりさんや北島三郎さんなどプロの歌手も誕生しました。

「のど自慢」出身のプロの歌手も多数（photoAC）

のど自慢だけじゃない！視聴者オーディション番組も続々！

ラジオやテレビがどんどん普及した昭和時代、芸能・娯楽の世界も充実していきます。「NHKのど自慢」だけでなく視聴者参加型番組も次々と登場しました。

特に1970年、80年代は歌謡曲やアイドル全盛期。新御三家（西城秀樹・郷ひろみ・野口五郎）や花の中三トリオ（森昌子・桜田淳子・山口百恵）、ピンクレディーなどなど。ステージで輝く歌手やアイドルに憧れた若者たちが、こぞって「スター誕生！」（1971〜1983年／日本テレビ）や「君こそスターだ！」（1973〜1980年／フジテレビ）といったオーディション番組に参加。アイドルの登竜門として、誰もが知っている歌手やアイドルが続々と誕生しました。

今も現役で活躍している昭和のアイドル。もはや彼ら彼女らも50代、60代ですが、時折テレビなどでその姿を見ると何とも言えない懐かしさを感じます。2025年末の「NHK紅白歌合戦」では、郷ひろみさんや松田聖子さんが登場し、会場を沸かせました。

【画像】戦後半年足らずだったにもかかわらず900人の応募者が集まった番組（2枚）