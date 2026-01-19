元公務員で年金を繰り下げ中。「経過的加算」や「経過的職域加算額」は在職老齢年金に影響しますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、「経過的加算」や「経過的職域加算額」は在職老齢年金に影響するかどうかについての質問です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：元公務員で年金を繰り下げ中です。在職老齢年金の減額計算で「経過的加算」や「経過的職域加算額」は報酬比例部分に含まれますか？「現在66歳で、標準報酬月額32万円で働きながら年金を繰り下げ中の元公務員です。在職老齢年金について質問です。支給停止や減額の算定時に使われる『報酬比例部分』には、経過的加算部分や、経過的職域加算額（共済年金）は含まれるのでしょうか？ よろしくお願いいたします」（昭和34年6月生まれ・男性・林道おたくさん）
A：在職老齢年金の支給停止の計算で使う「基本月額」は原則として報酬比例部分が対象です。経過的加算や経過的職域加算額は含まれず、支給停止の対象外になります林道おたくさんは、元公務員で共済年金の期間があり、現在は年金を繰り下げしながら働いているとのことですね。ご質問は、在職老齢年金の支給停止（減額）の計算に使われる「報酬比例部分」に、経過的加算や経過的職域加算額が含まれるのか、という点だと思います。
