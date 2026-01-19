±óÊý¤«¤é¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡ÖÊ¡°æ¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¶åÆ¬Îµ¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¥É¥é¥¤¥Ö¤äÎ¹¹Ô¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤äÆÃ»ºÉÊ¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤Î·Ê¿§¤Ê¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Â¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3¡Á6Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö±óÊý¤«¤é¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦Ê¡°æ¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú12°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖµðÂç¤Ê¶²Îµ¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÊ¡°æ¸©¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ°è¤Ë¤¢¤ê¡¢Àî¤ä»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿·Ê´Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤äÌ¾»ºÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¿©»ö¤äµÙ·Æ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±óÊý¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤â¼«Á³¤ÈÆÃ»ºÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÆ»¤Î±Ø¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡ÖJR¶åÆ¬Îµ¸Ð±Ø¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ØÁ°¤Ë¤Ï¤ª¿©»ö½è¤äÃÏ¸µÇÀ»ºÊª¡¦²Ã¹©ÉÊ¤ÎÈÎÇä½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¶²Îµ¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶²Îµ¤Ï»þ¡¹ËÊ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶²Îµ¥°¥Ã¥º¤ä¤ªÅÚ»º¤¬ËÉÙ¡£¶²ÎµÇîÊª´Û¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¶åÆ¬ÎµÀî±è¤¤¤Î¹ÈÍÕ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§¡¢¶²Îµ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢ÃÏ¸µÌîºÚ¤ÎÁÚºÚ¤Ê¤É¤¬Â·¤¦Ê¡°æ¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¶²Îµ¤Î¤Þ¤Á¡¦¾¡»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¡¼¥ÞÀ¤Î¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§¶åÆ¬Îµ¡ÊÂçÌî»Ô¡Ë¡¿32É¼Ê¡°æ¸©ÂçÌî»Ô¤Î»³´Ö¤Ë¤¢¤ê¡¢¶åÆ¬ÎµÀî¤ÎÀ¶Î®¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Æ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£µðÂç¤Ê¶²Îµ¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¶åÆ¬Îµ¸Ð¤ä¼þÊÕ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µòÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢»³¤Î¹¬¤ä¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð¡¢Ì¾Êª¤Î¶åÆ¬Îµ¤Þ¤¤¤¿¤±¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¿·Á¯¤ÊÇÀ»ºÊª¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¶²Îµ·ÌÃ«¤«¤Ä¤ä¤Þ¡Ê¾¡»³»Ô¡Ë¡¿35É¼Ê¡°æ¸©¾¡»³»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÊ¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶²Îµ´ØÏ¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ç¤Ï¶²Îµ¥°¥Ã¥º¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÊª¤ä²Ã¹©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶²Îµ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶Î®¤È»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿·Ê´Ñ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
