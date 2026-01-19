女子プロレスラーの井上貴子（56）が19日までに自身のインスタグラムを更新。“レジェンド”長与千種（61）との“レジェンド女子プロレスラー”2ショットを公開した。

「長与千種さん チコさん 最近は長与さんと呼ぶ人が増えてますが自分は新人の頃からチコさんと呼ばせて頂いてます チコさんは唯一『おたかちゃん』と呼んでくださいます」とつづり、長与との2ショットをアップ。

「極悪祭では前回と今回と歌を歌わせてもらってリハの時にも本番の時にもこっそりとチコさんが見守ってくださり心強かった」などと明かした。

井上は、11日に東京・新木場1stRINGで開催された「極悪祭」に長与らとともに参戦した。

この投稿にフォロワーらからは「えぇ女なっとるなぁ」「綺麗だよ最高 色っぽい最高」「素敵な写真ですね」「チコさんと貴子さんでリングで歌う姿見たい！！聴きたい！！」「綺麗になりましたね」などの声が寄せられている。

井上は、全日本女子プロレスで1988年にデビューした“元祖アイドルレスラー”で、WWWA世界タッグなどさまざまなタイトルを獲得してきた。2005年にLLPWに入団し、現在もLLPW-Xと名前を変えながらも神取忍とともに団体を率いて“美魔女レスラー”として活躍している。