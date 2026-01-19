【ばけばけ 第77話あらすじ】トキ・ヘブンら、新聞に連載 翌日衝撃を受けた理由とは
【モデルプレス＝2026/01/19】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第77話が、1月20日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記完成パーティーを楽しむ、トキ（高石あかり）、ヘブン、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。ついでに錦織（吉沢亮）。そこに、ヘブンさん一家の取材に訪れた梶谷（岩崎う大）が、山橋（柄本時生）作の西洋料理を食べる様子と感想を聞いていく。
翌日、パーティーの様子が早速「ヘブン先生日録」として新聞に連載。買い物に出かけたトキは町の様子に衝撃を受ける。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第77話／1月20日（火）放送
