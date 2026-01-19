IVE・ユジン、海辺のスイムウェア姿に視線釘付け！「やばい」「アロハ美女」と反響【PHOTO】

IVEのユジンが、ファンを魅了した。

ユジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「take me back」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ユジン、下から撮った“水着SHOT”

公開された写真には、海辺でスイムウェア姿のユジンが収められている。胸元が大きく開いたスイムウェアで開放的な魅力を放ち、視線を集めた。

さらに別の写真では、飲食店で過ごす姿も公開。キャミソールを合わせたラフなスタイルでも抜群の美貌が際立ち、見る者を惹きつけた。

この投稿を見たファンからは「まさにアロハ美女」「やばい」「スタイル良すぎ」「完成された美貌」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ユジンInstagram）

なお、ユジンが所属するIVEは、4月18日・19日に京セラドーム大阪で、ワールドアリーナツアーの日本公演「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催予定だ。

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。