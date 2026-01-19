「make peace with」の意味は？ひと安心する状態を表しています…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「make peace with」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

ヒントは、「peace」が含まれていることからわかるように、「平和」な状態を表すフレーズです。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「和解する、仲直りをする」でした！

「make peace with」は、「和解する、仲直りをする」といった意味をもつフレーズ。

感情の変化を表すフレーズのため、歌詞などでよく使われます。

「He finally made peace with his brother.」
（彼はついに兄と和解した）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部