「make peace with」の意味は？ひと安心する状態を表しています…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「make peace with」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「peace」が含まれていることからわかるように、「平和」な状態を表すフレーズです。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「和解する、仲直りをする」でした！
「make peace with」は、「和解する、仲直りをする」といった意味をもつフレーズ。
感情の変化を表すフレーズのため、歌詞などでよく使われます。
「He finally made peace with his brother.」
（彼はついに兄と和解した）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
