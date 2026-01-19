日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。人気アニメの本格コスプレショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「去年、2年ぶりに参加したハロウィンイベントでアニメ『葬送のフリーレン』に登場する大魔族アウラのコスプレをしました。(皆さんにお楽しみにと言っておきながら投稿していませんでした)」とつづり始めた。

そして「今回は、いろいろと“挑戦”が多かったキャラでした」と告白した。

「まず、初めての悪役。表情が難しい…！あの『ニタァ』って顔に苦戦しました笑それから、初めて小道具をイチから作りました…！！『服従の天秤』は見ての通りな出来なのであまり細かくは見ないほうがいいです。衣装の裏話で言うと、腰のマントの“ふわっ”とした感じを再現したくてマントに、バレリーナが履くパニエを縫い付けていたり個性的なブーツの柄は、ビニールテープで再現したりしていますね(割と原始的なの)『ああ、こうやってコスプレイヤー特有の“無いなら作ればいいじゃない”精神が育まれていくのか…』と思いながら、深夜に及ぶ作業で心を鍛えました。しかも、当日は雨。500年以上鍛錬し続けてきたアウラでも耐えられないレベルの寒さ。そんな中肩を出し撮影することによって、さらに魔力を高めることができました(？)。今年も様々なイベントがあるので取材もできたらいいなと思っています」と裏話を明かして、大魔族アウラの本格コスプレショットを投稿した。

ネットでは「かわいすぎる」「めちゃめちゃ最高」「クリソツ」「お似合い」「努力の結晶」「完成度高い！」などの声が上がった。