米ボクシング専門誌リングマガジンは18日（日本時間19日）、2025年度の「リングアワード」8部門の候補を発表。男子年間最優秀選手の候補に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）がノミネートされた。

最優秀選手候補は5人で、井上の他に3団体統一世界ライトヘビー級王者ドミトリー・ビボル（ロシア）、史上初の3階級4団体統一王者テレンス・クロフォード（米国、引退）、3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国、帝拳）、WBO世界ヘビー級王者ファビオ・ウォードリー（英国）がノミネートされている。受賞者は1月30日にニューヨークで発表される。

年間最高試合は井上が8回逆転TKO勝ちした昨年5月4日のラモン・カルデナス（米国）戦、寺地拳四朗（BMB）がユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に12回TKO勝ちした同年3月13日のWBA＆WBC世界フライ級王座統一戦など5試合が候補。また、年間最高ラウンドの候補には寺地―ユーリ阿久井戦の12ラウンド、WBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）が比嘉大吾（志成）とダウンの応酬を繰り広げた昨年2月24日の9ラウンドなどがノミネートされた。寺地がリカルド・サンドバル（米国）に1―2判定負けで2冠王座から陥落した7月30日の試合はアップセット（番狂わせ）・オブ・ジ・イヤーの候補となった。

さらに、年間最優秀女子選手候補には年間4度の防衛に成功したWBO女子世界スーパーフライ級王者・晝田瑞希（三迫）、年間最優秀トレーナー候補には井上尚弥とWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）の父である井上真吾トレーナー、プロスペクト（有望株）・オブ・ジ・イヤーの候補には昨年5月のプロデビューから4連勝を飾った堤麗斗（志成）がノミネートされた。