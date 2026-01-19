フロプレステージュのバレンタイン♡3つのハートで贈る大人スイーツ

フロプレステージュでは、2026年2月10日(火)から14日(土)までの5日間限定で、バレンタイン商品が登場します。今年のテーマは、多様化する想いに寄り添う「3つのハート」。大切な人とシェアしたいホールケーキから、自分へのご褒美にも選びたい小物ケーキまで、大人の感性に響く上質なラインナップが揃います。特別な季節にふさわしい、とっておきの甘い時間を楽しんでみては♡

シェアして楽しむハートケーキ



主役となるのは「ショコラハート～ライチ＆ジャスミン～」。価格は本体2,490円(税込2,689円)、サイズは長辺約11cmのハート型ホールケーキです。

ミルクチョコムースとライチ＆ミルクムースを重ね、間には甘酸っぱいグリオットチェリーのジュレを忍ばせました。

土台のチョコ掛けフィアンティーヌのサクサク食感と、トップに飾られたハートの苺が、特別な日のテーブルを華やかに彩ります。

不二家のハートクッキー新作が登場♡ギフトにも嬉しいチョコアーモンド

自分にも贈りたい小物ケーキ



カジュアルに楽しめる小物ケーキは2種類。「ショコラ・ベルベット」は本体690円(税込745円)、サイズは1個。

まろやかなチョコレートムースの中にスポンジとフランボワーズジュレを閉じ込め、マットな質感が洗練された印象です。

「フルール・ベリー」も本体690円(税込745円)、サイズは1個。ベリーピューレを使用した濃厚なムースの中に、オレンジ風味のクレームブリュレを忍ばせ、軽やかな果実味を楽しめます。

バレンタイン限定ショコラスイーツ



定番人気のチョコレートスイーツも充実。「あまおうのショコラタルト」はホール約15cmで本体1,840円(税込1,987円)、カットは本体460円(税込496円)。

ミルクとスイート2種のチョコレートに旬のあまおう苺を合わせました。

「ミルフィーユ トロワ」は3個セットが本体550円(税込594円)、6個セットが本体1,000円(税込1,080円)。内容はヘーゼルナッツ、苺、バニラ各種で、バター100％使用のパイ生地が香ります♪

※数量限定商品のため、売り切れの際はご容赦ください。

※事前予約は店頭受け取りに限ります。

※画像は全てイメージです。

※スイーツ取り扱い店で販売しております。

※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

※地域によって販売価格が異なる商品がございます。また、表記の税込価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

想いをつなぐフロのバレンタイン♡



忙しい毎日の中でほっと一息つくご褒美にも、大切な人と気持ちを分かち合う時間にも寄り添う、フロプレステージュのバレンタインスイーツ。

上質で優しい味わいは、贈る側も受け取る側も笑顔にしてくれます。特別な5日間、心温まるひとときを彩るケーキとともに、素敵なバレンタインを迎えてみてはいかがでしょうか。