女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は19日、第76話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第76話は、ついにレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の「日本滞在記」が完成。松野トキ（郄石あかり）は松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）錦織友一（吉沢亮）と完成パーティーを開く。山橋才路（柄本時生）が西洋料理を振る舞い、司之介とフミは初の西洋料理やワインに驚きつつも楽しむ。そこへ引っ越しの記事で味を占めた梶谷吾郎（岩崎う大）がひょっこり現れ…という展開。

トキは英語を教えてほしいと頼み、ヘブンも快諾。錦織は「リテラリー・アシスタント（文学面の助手）」として「日本滞在記」の意見を求められ、感激した。

ヘブンは山鳩の鳴き声に興味。トキが「テテポッポ、カカポッポ」と教え、真似し合った。

ヘブンのことを毎日追い掛けたいという梶谷がいるため、松野家はナイフとフォークの扱いに緊張気味。ステーキの味を問われ、トキは「ステーキは素敵なお味でございます」。場が和んだ。

SNS上には「蛇と蛙のハモりw」「推しの生原稿を一番に読めるとか、最高じゃない？」「鳩の言葉でも通じ合う2人」「早よ帰れ、梶谷w」「梶谷さんの記事、嫌な予感しかしない」「おサワちゃんが読んで、また格差を感じるんやろな」「梶谷さんの存在が絶妙なのよね。情報はくれるし、役に立つことも多い。悪意のあるキャラクターじゃないし、記事はむしろ好意的。でも、騒動を起こす火種にはなっている（笑）」などの声。心配も広がったが、果たして。