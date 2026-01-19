38歳、ナチョ・エルビラが通算3勝目 星野陸也、桂川有人は49位
＜ドバイ招待 最終日◇18日◇ドバイクリークリゾート（UAE）◇7059ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの2026年初戦は最終ラウンドが終了した。38歳、ナチョ・エルビラ（スペイン）がトータル10アンダーで同ツアー3勝目をマークした。
1打差2位にはダニエル・ヒリアー（ニュージーランド）、トータル8アンダー・3位タイには、4年連続の年間王者に輝いたローリー・マキロイ（北アイルランド）、シェーン・ローリー（アイルランド）らが並んだ。日本勢は2人が出場。星野陸也は5バーディ・4ボギーの「70」、桂川有人は6バーディ・2ボギー・2ダブルボギーの「71」でまわり、ともにトータル9オーバー・47位タイで競技を終えた。賞金総額は275万ドル（約4億3500万円）、優勝者には46万5000ドル（約7360万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
DPワールドツアー 最終結果
