19日（月）は日本海側で天気下り坂。今週は寒波が襲来する見込みです。

【19日（月）の天気】

前線を伴う低気圧が日本海から近づき、夜にかけて北日本や日本海側の地域を通過する見込みです。北日本では昼ごろから雪の降るところが多く、夕方以降は北陸や西日本の日本海側で雨が降り出す見込みです。お出かけの際、降っていなくても、傘を持っていくようにしましょう。一方、東日本や西日本の太平洋側では日差しがありますが、朝晩は雲が広がりやすくなりそうです。朝のうちは房総半島でにわか雨があるかもしれません。

【予想最高気温】（前日差）

北日本では真冬の寒さになる一方で、東日本や西日本では3月並みのところが多くなりそうです。

札幌 0℃（±0）

仙台 3℃（-4）

新潟 8℃（＋2）

東京 12℃（-1）

名古屋 14℃（±0）

大阪 15℃（＋1）

鳥取 14℃（±0）

高知 18℃（-1）

福岡 16℃（＋1）

【週間予報】

■大阪〜那覇

20日（火）は日本海側の雨が次第に雪に変わる見込みです。強い寒気の流れ込みが続くため、21日（水）以降は平地も含めて大雪になるおそれがあります。太平洋側では晴れても極寒の寒さ。九州でも最高気温ひとケタの日が続き、福岡や鹿児島でも雪やみぞれになる日があるでしょう。

■札幌〜名古屋寒波の影響で、北日本や北陸では20日（火）以降、週末にかけて大雪となり、積雪が急増する見込みです。ふぶきによる見通しの悪化にも注意が必要です。関東北部の山沿いも雪の日が続くでしょう。晴れる関東や東海も寒さの底となり、名古屋では21日（水）〜25日（日）の最高気温が6℃の予想です。