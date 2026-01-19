JO1、スペインラジオ局“最優秀新人アーティスト”選出 「BE CLASSIC」が評価
グローバルボーイズグループ・JO1が、スペインのFMラジオ局『Radio Zona Latina Espana』で「2025年最優秀新人アーティスト」に選出された。
「Radio Zona Latina Espana」はラテン音楽のヒットチャートを中心に放送しているラジオ局。昨年4月にJO1がリリースした楽曲「BE CLASSIC」は、11月初旬のリクエストチャートで1位に浮上。以降、ウィークリーランキングで首位を維持し、11月を通して1位をキープするなど、番組内でも多くオンエアされた。
「BE CLASSIC」はベートーベン交響曲第5番「運命」をサンプリングした楽曲で、全世界でなじみのあるモチーフを用いている点が特徴となっている。さらに、クラシック音楽をポップに再構築するという音楽表現が、ラテン圏の文化的背景とも親和性が高く、言語の壁を越えてラジオで紹介しやすい楽曲として、現地で受け入れられたものと考えられる。
今回の受賞は、リスナーからの継続的なリクエストによって楽曲が繰り返しオンエアされたことに加え、グローバル音楽シーンに新たな存在感を示したアーティストとして評価された結果だといえる。
JO1は先日、アメリカの音楽賞『iHeartRadio Music Awards 2026』において、日本人アーティストとして初めて「World Artist of the Year」にノミネートされるなど、海外での注目も高まっている。
