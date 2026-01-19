日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3659（-11.0 -0.30%）
ホンダ 1626（-9.5 -0.58%）
三菱ＵＦＪ 2988（-2 -0.07%）
みずほＦＧ 6791（-58 -0.85%）
三井住友ＦＧ 5616（-10 -0.18%）
東京海上 6029（-6 -0.10%）
ＮＴＴ 157（-0.1 -0.06%）
ＫＤＤＩ 2633（-15 -0.57%）
ソフトバンク 215（-1.0 -0.46%）
伊藤忠 2104（-12 -0.57%）
三菱商 4057（+2 +0.05%）
三井物 5149（-7 -0.14%）
武田 5110（+37 +0.73%）
第一三共 3308（-1 -0.03%）
信越化 5664（-26 -0.46%）
日立 5186（-18 -0.35%）
ソニーＧ 3803（-49 -1.27%）
三菱電 5055（-45 -0.88%）
ダイキン 19874（-151 -0.75%）
三菱重 4644（-16 -0.34%）
村田製 3384（-30 -0.88%）
東エレク 42222（+72 +0.17%）
ＨＯＹＡ 25263（-62 -0.24%）
ＪＴ 5781（-19 -0.33%）
セブン＆アイ 2190（-10 -0.45%）
ファストリ 62359（-291 -0.46%）
リクルート 9123（-68 -0.74%）
任天堂 10511（-9 -0.09%）
ソフトバンクＧ 3969（-41 -1.02%）
キーエンス（普通株） 61505（-355 -0.57%）
