日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3659（-11.0　-0.30%）
ホンダ　1626（-9.5　-0.58%）
三菱ＵＦＪ　2988（-2　-0.07%）
みずほＦＧ　6791（-58　-0.85%）
三井住友ＦＧ　5616（-10　-0.18%）
東京海上　6029（-6　-0.10%）
ＮＴＴ　157（-0.1　-0.06%）
ＫＤＤＩ　2633（-15　-0.57%）
ソフトバンク　215（-1.0　-0.46%）
伊藤忠　2104（-12　-0.57%）
三菱商　4057（+2　+0.05%）
三井物　5149（-7　-0.14%）
武田　5110（+37　+0.73%）
第一三共　3308（-1　-0.03%）
信越化　5664（-26　-0.46%）
日立　5186（-18　-0.35%）
ソニーＧ　3803（-49　-1.27%）
三菱電　5055（-45　-0.88%）
ダイキン　19874（-151　-0.75%）
三菱重　4644（-16　-0.34%）
村田製　3384（-30　-0.88%）
東エレク　42222（+72　+0.17%）
ＨＯＹＡ　25263（-62　-0.24%）
ＪＴ　5781（-19　-0.33%）
セブン＆アイ　2190（-10　-0.45%）
ファストリ　62359（-291　-0.46%）
リクルート　9123（-68　-0.74%）
任天堂　10511（-9　-0.09%）
ソフトバンクＧ　3969（-41　-1.02%）
キーエンス（普通株）　61505（-355　-0.57%）