東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.12　高値158.70　安値157.82

159.49　ハイブレイク
159.09　抵抗2
158.61　抵抗1
158.21　ピボット
157.73　支持1
157.33　支持2
156.85　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1598　高値1.1627　安値1.1585

1.1664　ハイブレイク
1.1645　抵抗2
1.1622　抵抗1
1.1603　ピボット
1.1580　支持1
1.1561　支持2
1.1538　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3380　高値1.3413　安値1.3366

1.3454　ハイブレイク
1.3433　抵抗2
1.3407　抵抗1
1.3386　ピボット
1.3360　支持1
1.3339　支持2
1.3313　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8030　高値0.8039　安値0.8006

0.8077　ハイブレイク
0.8058　抵抗2
0.8044　抵抗1
0.8025　ピボット
0.8011　支持1
0.7992　支持2
0.7978　ローブレイク