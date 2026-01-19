東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.12 高値158.70 安値157.82
159.49 ハイブレイク
159.09 抵抗2
158.61 抵抗1
158.21 ピボット
157.73 支持1
157.33 支持2
156.85 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1598 高値1.1627 安値1.1585
1.1664 ハイブレイク
1.1645 抵抗2
1.1622 抵抗1
1.1603 ピボット
1.1580 支持1
1.1561 支持2
1.1538 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3380 高値1.3413 安値1.3366
1.3454 ハイブレイク
1.3433 抵抗2
1.3407 抵抗1
1.3386 ピボット
1.3360 支持1
1.3339 支持2
1.3313 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8030 高値0.8039 安値0.8006
0.8077 ハイブレイク
0.8058 抵抗2
0.8044 抵抗1
0.8025 ピボット
0.8011 支持1
0.7992 支持2
0.7978 ローブレイク
