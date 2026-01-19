HE1000 WiFi

HIFIMAN JAPANは、ヘッドフォン単体でWi-Fi接続できる、平面磁界型ヘッドフォン「HE1000 WiFi」と「Arya WiFi」を1月23日に発売する。価格は、HE1000 WiFiが456,500円、Arya WiFiが236,500円。

Arya WiFi

HE1000 WiFi、Arya Wi-Fi共通の特徴

どちらもヘッドフォンにWi-Fi接続機能を搭載し、スマホなどから音楽再生の出力先として使用でき、高ビットレート・高解像度のロスレスオーディオを伝送できる。Apple Musicやroon、Spotify、Qobuzなど、「ほとんどのオンラインストリーミングサービスをサポートする」という。対応データはPCM 768KHz/32bit、ネイティブDSD 512までサポートする。

Wi-Fi接続により、「フロントエンド機器やデバイスの電源、伝送ビットレート、インピーダンスマッチング、再生機器からの距離などの複雑な心配は不要で、ただゆったりと音楽を楽しむことができる」という。

Wi-Fiストリーミングモードに加え、Bluetooth接続、USBケーブルで有線接続するUSBオーディオモードも搭載する。BluetoothのコーデックはSBC/AAC/aptX/aptX HD/LDACに対応する。

内部には、自社開発のDAC「HYMALAYA Mini DAC」を搭載する。

HE1000 WiFi

HE1000 WiFiの振動板は、「横から見た場合、肉眼では認識できないほど」というナノメートル単位の薄さを実現。加工は極めて困難だが、「平面ドライバーとしてこの薄膜を成功裏に組み込んだことが、その卓越した音質の礎になっている」という。

周波数特性は8Hz～65kHz ±0.5dB、重量は452g。バッテリー持続時間は、Wi-Fi時で最大7.5時間、Bluetoothで23時間。

Arya WiFi

Arya WiFi

開放型のヘッドフォンで、第二世代「NEOスーパーナノ振動板」を採用。初代スーパーナノ振動板の60%の薄さを実現しており、「驚異的なレベルの細部再現力だけでなく超低歪みも実現できる高速レスポンスを可能とした」という。この薄さを実現するため、「膨大な時間とリソースを費やした」とのこと。

その結果、「Arya WiFiは、手頃な価格のヘッドフォンに対しても期待を超える音質性能と音楽の楽しみを提供する」という。

周波数特性は8Hz～55kHz ±0.5dB。重量は452g。バッテリーを搭載しており、Wi-Fiモード時の持続時間は最大7.5時間、Bluetoothでは23時間。