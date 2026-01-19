レースクイーンの荏崎ろあ（26）が19日までに自身のインスタグラムを更新。千葉・幕張メッセで9〜11日に開催された「東京オートサロン2026」で、「盗撮禁止」と書かれたプレートを掲げている写真を公開した。

マフラー・メーカー「SenseBrand」のキャンペーンガールとして参加し、「盗撮禁止」のプレートを掲げている写真をアップ。「センスさんのプレート大好評で嬉しすぎる この盗撮禁止プレート持つだけで抑止にもなったきがする 話題性あるよね」とつづった。

ハッシュタグでは「レースクイーン」「レースアンバサダー」「荏崎ろあ」「SenseBrand」「オートサロン」と添えた。

東京オートサロンの会場での不適切撮影を巡っては、パーツメーカー「alpharex」キャンペーンガールの辻門アネラ、桐生もえこ、輸入車の販売やカスタムを手掛ける「MCCーComplete」キャンペーンガールの瀬名ひなのらがSNSで被害を訴えていた。

東京オートサロン2026のホームページに掲載されている「写真・動画等の撮影および配信・投稿に関するルール」では、禁止行為として「出展者、出演者、他の来場者、キャンペーンガール、レースアンバサダー、主催者、その他イベント関係者の身体の一部を拡大または強調した撮影」「出展者、出演者、他の来場者、キャンペーンガール、レースアンバサダー、主催者、その他イベント関係者に対する迷惑行為や嫌がらせ」などを明記している。

荏崎は、2023年にレースクイーン・デビューし、25年はスーパーGTは「JLOC」、スーパー耐久は「シンリョウレーシング 」で活動。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル60、スリーサイズはB83・W54・H87。趣味はドライブ、料理。特技は車の整備、裁縫、パソコン。資格は普通自動車運転免許、大型二輪免許。